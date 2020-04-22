حملة مكبرة على أماكن تربية الماشية والطيور الحية بالكتلة السكنية في المنصورة



وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، باستمرار تفعيل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا بمحافظات مصر، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالتنسيق مع اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية مدير امن الدقهلية لإتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.



قاد الحملة وائل السعدني نائب رئيس حى غرب المنصورة، بالتنسيق والتعاون مع قسم أول المنصورة، شرطة المسطحات، وادارة الطب البيطرى، ومديرية الزراعة، وإدارة البيئة، واستهدفت الحملة المرور على أماكن تربية الماشية والطيور الحية داخل الكتلة السكنية بنطاق الحي، وازالة المخالفات على الفور، والتفتيش على اماكن تجمع مخلفات القمامة، والمخلفات الصلبة.



تم المرور بمنطقة سوق الخضار من شارع بورسعيد، ومنطقة حوض الهايشة من العبور، ومنطقة المجزر الالى، وذلك فى ضوء الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا، الأمر الذى يتطلب تضافر كافة القوى والجهود للتغلب على تلك الظروف وتخطى تلك المرحلة.



وأسفرت جهود الحملة عن تحرير عدد ٤ مخلفات بيئية لمخالفة أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون ٩ لسنة ٢٠٠٩، كما تم إزالة تجمعات القمامة بالأماكن السابق ذكرها.



ومن ناحيته أعرب محمد امين الدمرداش رئيس حي غرب المنصورة، ان الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات التي يقوم بها الحي في إطار الحفاظ علي سلامة المواطنين، وفي إطار الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد خاصة مع دخول شهر رمضان الكريم وتردد المواطنين علي الأسواق بشكل مكثف وهو ما يستوجب وضع ضوابط معينة للحفاظ علي سلامة المواطنين المترددين علي تلك الأماكن بالإضافة الي الحفاظ علي سكان هذه المناطق من تلك المخالفات البيئية التي تمثل خطورة كبيرة علي سلامتهم وصحتهم العامة.



شارك بالحملة أحمد سمير إدارة البيئة بحي غرب، ومن الإدارة الزراعية السيد مصطفى، ومسئول المتابعة الميدانية بالتنظيم منير المتولى، ومن الطب البيطرى الدكتور الغريب الغندور، ومن قسم أول المنصورة الرائد احمد فاروق، والنقيب سمير نعمه الله، والنقيب رمضان عبد المقصود، ومن شرطة البيئة والمسطحات المائية عادل محمد السيد، ورضا كامل عبده.

شنت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة، محمد أمين الدمرداش، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة على أماكن تربية الماشية والطيور الحية، داخل الكتلة السكنية، تأتي ضمن حزمة الأجراءات الإحترازية التى اتخذتها الدولة للتصدى لفيروس كورونا المستجد.