المفتي عن قرار إغلاق المساجد وإلغاء التراويح: يجب طاعة الدولة (فيديو)

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أنه يجب الالتزام بالتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة، مشيرًا إلى أن الخطر كبير وتجربة الدول أن التجمعات مصدرًا لنقل جائحة "كورونا".





وأوضح "علام"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء: "نقدر التدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة""، مشددًا على أنه واجب شرعا الانصياع للتدابير الوقائية للدولة؛ لكونها مبنية على دراسات وأبحاث.





ونوه إلى أنه يجب دفع أى تهديد لحياة الإنسان، مضيفًا: "الإنسان محور التكليفات الشرعية والشرع جاء بكل أحكامه لأجل الإنسان".





واستطرد قائلًا: "يجب الانصياع للتدابير الوقائية لأنها تحمي حياتنا وتحافظ عليها، وكل نداء يخالفها يؤدي إلى إرباك المشهد"، مؤكدًا أنه واجب شرعا الالتزام بتدابير الدولة.





وفي وقت سابق، أعلن مفتى الجمهورية، نتيجة رؤية استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 1441هجريًا، حيث أعلن أن بعد غدا الجمعة 24 أبريل هو أول أيام شهر رمضان.





وقال فى بيانه الذى ألقاه منذ قليل من مكتبه بدار الإفتاء حيث جاء نص البيان: "استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأربعاء التاسعِ والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا الموافق الثانى والعشرين من شهر أبريل لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية.





وأضاف: تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا، وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الجمعة الموافق الرابع والعشرين من شهر إبريل لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا





وتابع: نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصرى الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.



