كل ما تريد معرفته عن آذان النوازل المسموح به في المساجد خلال رمضان 2020

آذان النوازل.. يمر العالم بظروف صعبة، منذ نهاية العام الماضي 2019، وتحديدًا في شهر ديسمبر، وتزامنًا مع الاستعدادت باحتفالات العام الميلادي الجديد، حيث ضرب "ووهان الصينية" فيروس كورونا لتنقلب الحياة بالعالم رأسًا على عقب.





آذان النوازل





مرت أعياد القيامة وطقوسها المتعارف عليها دون احتفالات، نظرا للإجراءات الوقائية التي اتخذتها كافة دول العالم من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا، ليظهر على الساحة أذان النوازل والمسموح به فقط بالمساجد التي تعرضت هي الأخرى للإغلاق.





السماح برفع آذان النوازل





وسمحت وزارة الوقاف المصرية برفع آذان النوازل داخل المساجد، طوال شهر رمضان المبارك، الذي يبدأ أولى أيامه من الجمعة المقبل الموافق الـ24 من أبريل.





المساجد و آذان النوازل





وعلقت وزارة الأوقاف المصرية بناء على تعليمات وإجراءات الحكومة الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" الصلاة داخل المساجد، لتغلق كما هو الحال في كافة المقدسات ولعل أبرزها الحرم المكي والمسجد النبوي، ويمد الحظر خلال رمضان ويسمح فقط برفع آذان النوازل المرتبط بالبلاء.





آذان النوازل ليس في الزوايا





ودعت الوزارة إلى الالتزام فقط برفع آذان النوازل بجميع المساجد، واستثنت الزوايا والمصليات الصغيرة، والتي سيتم غلقها تمامًا، من اجل الحفاظ على كافة المصريين والمجتمع من هذه الجائحة.





ما هو آذان النوازل؟





ويتساءل الكثيرون ممن لا يعرفون كيفية رفع آذان النوازل وصيغته، حيث لم نشهد هذه الظروف من قبل، ليزداد البحث ويتصدر الأذان محركات البحث ومؤشراتها.





كيفية آذان النوازل





ويقوم المؤذن برفع آذان النوازل بالصيغة العادية للأذان العادي والتي يعرفها الجميع، باستثناء إضافة "ألا صلوا في بيوتكم.. ألا صلوا في رحالكم.





توقيت آذان النوازل





ويرتبط العمل دوما برفع آذان النوازل مع المحن والكروبات، وهو ما نشهده حاليًا مع تفشي جائحة كورونا، حيث أن نازلة أي نزل بنا البلاء، وحل علينا ويسمى أيضًا بـ"فقه النوازل".





إجراءات الوقاف و آذان النوازل





وتتخذ الأوقاف مجموعة من القرارات والإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار "كورونا" مثل تعليق صلاة الجماعة والجمع وغلق المساجد، من منطلق شرعي بحت، من أجل الحفاظ على النفس.











