أصالة تحيي أمسية رمضانية على اليوتيوب

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أحيت الفنانة السورية أصالة أمسية رمضانية وليلة روحانية للاحتفال بليالي رمضان، من حيث مدائح دينية وأدعية، وذلك عبر حفلة خاصة بها عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيدوهات الشهر "اليوتيوب".



وافتتحت الفنانة أصالة حفلها المذاع أونلاين نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، بأغنية "رمضان جانا" ومجموعة من أشهر الأغانى الرمضانية، وظهرت الفنانة أصالة في حفلها من بيتها وسط عائلتها، ويأتي ذلك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.



ونشرت أصالة صورة عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها مع تعليق قائلة: "الليلة أمسية رمضانية.. ليلة روحانية من أدعية ومدائح دينية، في بث مباشر عبر القناة الرسمية علي يوتيوب، الساعة ٩ مساءً بتوقيت القاهرة و١٠ مساءً بتوقيت السعودية.. لمشاهدة اللايف علي قناة اليوتيوب الرسمية اللينك في البايو".



والجدير بالذكر أن الفنانة السورية شاركت في الأوبريت العربي العالمي "صناع أمل"، مع عدد كبير من الفاننين من بينهم يارا، عاصي الحلاني، صابر الرباعي، نجوى كرم، وليد توفيق، ملحم زين، ويذكر أن أصالة طرحت مؤخرًا كليب بعنوان شامخ، كما كسر الكليب حاجز الـ 12 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

