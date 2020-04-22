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بلاغ رسمى ضد الطويلة بسبب شيكات مضروبة لمحمد صلاح

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:44 م
بوابة الفجر
أحمد السيد

وصلت العلاقة بين محمد صلاح المدير الفنى لفريق الكرة بنادى النجوم ومحمد الطويلة مالك النادى إلى طريق مسدود مؤخرا بسبب مماطلة الطويلة فى دفع المستحقات المالية المتأخرة للجهاز الفنى والتى تقدر براتب شهرين ورفضه صرف المبالغ المالية لكل أفراد الجهاز الفنى المعاون لصلاح والذى يضم كلا من سعيد عبدالعزيز فى منصب المدرب العام  وأحمد حيدر مدرب الأحمال وعبدالشافى ابراهيم مدرب حراس المرمى.

وتنصل مالك النجوم من اتفاقه السابق مع الجهاز الفنى بصرف رواتبهم المتأخرة فى بداية شهر ابريل الجارى.

وقام الجهاز الفنى بالكامل بعمل محضر ادارى رسمى فى نيابة أكتوبر يحمل رقم 18870 بشأن عدم الحصول على رواتبهم المتأخرة هذا بالإضافة إلى محضر آخر بعد رفض الشيك الذى حصلوا عليه بقيمة 60 ألف جنيه كجزء من مستحاقتهم من قبل البنك ويحمل المحضر رقم 3605 جنح أكتوبر.

وكان محمد صلاح ومعاونيه قد قرروا منذ فترة تخفيض روابتهم الشهرية بسبب توقف النشاط لتداعيات فيروس كورونا، ولكن ذلك لم يرضى الطويلة الذى تمسك بعدم دفع رواتبهم طوال فترة توقف النشاط الكروى فى مصر.

وأكد محمد صلاح انه لن يتنازل عن حقوقه المالية لدى نادى النجوم ومعه الجهاز الفنى المعاون له خصوصا وأن هناك عقود رسمية ومستندات تدين مالك النادى، و أنه بصدد تقديم شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة من أجل المحافظة على حقوقه .

وأضاف المدير الفنى للنجوم أنه سيقوم بتقديم شكوى لدى الإتحاد الدولى الفيفا ضد نادى النجوم حال رفضه دفع المستحقات المالية المتأخرة.

الجدير بالذكر أن الطويلة قد أعلن فى وقت سابق عن مساهمته فى تحمل رواتب عدد من أندية الدرجة الثالثة والرابعة، في الوقت الذي رفض منح الجهاز الفني لفريقه مستحقاته المتأخرة.

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