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أوس أوس وحميدي الميرغني يتعرضا لـ الضرب في ثاني حلقات "اتنين في الصندوق"

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:49 م
أوس أوس
أوس أوس
مصطفى فكيه
دارت أحداث الحلقة الثانية حول بدأ أوس أوس "زيكا" في طريق تحقيق حلمه في الغناء وسمحت له الفرصة في إحياء حفل زفاف احد جيرانه، واستلف بدلة من "بوله المكوجي" والذي يجسد هذه الشخصية الفنان إبرام سمير، وقبل بدأ الفرح ظهر على ملامحه الخوف والقلق من مواجهة أهل منطقته بالغناء لـ أول مرة.

وكان لـ "شوقي" دور في تهدئة أخيه والتقليل من توتره، وقام بتقديمه لـ الجمهور، وبدأ في غناء أغنية لـ عبدالحليم حافظ "جلست والخوف بعينيها" ولكن بطريقه كوميدية، وسخر منه المعازيم لأن الأغنية لم تتناسب مع طبيعة الفرح من الأغاني المبهجة، وفي النهايه لم يسلم "زيكا وشوقي" من المعازيم ونالو جزاء ما فعلوه بالضرب.

يذكر أن مسلسل " أتنين في الصندوق" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة ومقرر عرضه في الموسم الشتوي ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.

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