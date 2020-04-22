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البورصة الأمريكية ترتفع بختام التعاملات

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:46 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
ارتفعت البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من تعافي أسعار النفط والتحفيز الحكومي.


واستفادت "وول ستريت" اليوم من تمرير مجلس الشيوخ لحزمة تحفيزات مالية إضافية بقيمة 484 مليار دولار، لدعم الشركات الصغيرة والمستشفيات لاحتواء تأثيرات كورونا.

كما صعدت أسعار أسهم الطاقة في الولايات المتحدة بأكثر من 3 بالمائة مع صعود قوي لأسعار النفط تجاوز 19 بالمائة عند التسوية، في أعقاب خسائر تاريخية على مدار اليومين الماضيين.

كما استفادت الأسهم الأمريكية من نتائج أعمال شركتي "سناب شات" ونتفليكس" الإيجابية المعلنة بالأمس.

وعلى صعيد آخر، كشفت بيانات ارتفاع أسعار المنازل في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال فبراير/شباط الماضي.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 2 بالمائة إلى 23475.8 نقطة، وهو ما يعادل 456.9 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 2.3 بالمائة إلى مستوى2799.3 نقطة، وصعد "ناسداك"بنحو 2.8 بالمائة ليصل إلى 8495.3 نقطة.

وبحلول الساعة 8:06 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل 100.394.

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المعلن التحفيز الحكومي البورصة الامريكية اسعار النفط

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