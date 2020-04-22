وائل الإبراشي: مصر لم تهتز أمام جائحة كورونا

قال الإعلامى وائل الإبراشي، إن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لم تؤثر سلبًا على البلاد، موضحًا أنه في الوقت الذي تنشغل كافة دول العالم في مواجهة كورونا والتفكير في وجود آليات لعودة عجلة الإنتاج، تجد مصر واقفة وبقوة وعزيمة تتحدى الأزمة وتواصل البناء في الوقت الذي تحارب فيه الجائحة، متابعا: "مصر لم تهتز وستظل تبني حتى خلال المصاعب والأزمات".





وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن التنمية في سيناء هي الحل، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية الآن في الوقت الذي تحارب فيه المؤسسات الأمنية الإرهاب على أرض الفيروز، مشددًا على أن الأمن القوم المصري هو رأس مال الشعب الأكبر، وعليه تبذل مؤسسات الدولة في الحافظ عليه من أجل حماية أمن وسلامة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.





وفي سياق آخر أشار "الإبراشي"، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعامل اليوم خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بسيناء مع المقال الذي أثار ضجة خلال الفترة الأخيرة عن سيناء بهدوء وموضوعية شديدة، وقال علينا أن لا نخون أحدًا.





هذا وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ 935 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



