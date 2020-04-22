وائل الإبراشي: هذا هو طوق الإنقاذ من فيروس كورونا القاتل

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الجميع شاهد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعدد من المشروعات التنموية بسيناء اليوم الأربعاء، مشددًا على أن كافة المسئولين كانوا ملتزمين بالإجراءات الوقائية، متابعا: "الرسالة هي.. أن الدول التي ستنجح في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، هي التي ستسطيع أن تحافظ على استمرار عجلة الإنتاج واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية".





وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة المصرية تسير وفق رؤية قوية فى مواجهة الجائحة، والخروج منها بشكل إيجابي دون أن تتأثر قطاعات الدولة، مشددًا على ضرورة محافظة الجمع على التوازن بين اتباع الإجراءات الوقائية واستمرار عجلة الإنتاج.





وتابع الإعلامي وائل الإبراشي: "التباعد الاجتماعي هو طوق الإنقاذ من أزمة الفيروس القاتل"، مشددًا على أن التباعد الاجتماعي هو حماية للشخص والأسرة والمجتمع كافة.





هذا وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ 935 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



