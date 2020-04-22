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لم أكن على قدر المسئولية.. نجم ريال مدريد السابق نادم على رحيله

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:50 م
بوابة الفجر
وكالات

 

أكد المهاجم الإيطالي السابق أنطونيو كاسانو اليوم الأربعاء، أن أكثر شيء ندم عليه في مسيرته، هو "عدم استغلال فرصة اللعب في ريال مدريد"، الذي قضى معه عاماً ونصف العام بين 2006 و2007، وأقر بأنه كان المخطئ في هذا الأمر.


وقال كاسانو في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس الإيطالية: "ندمي الأكبر هو عدم استغلال الفرصة عندما لعبت وعمري 23 عاماً في ريال مدريد، الفريق الأكبر في التاريخ، وبجوار أفضل لاعبي العالم، مثل (الفرنسي زين الدين) زيدان، و(البرازيلي) رونالدو (نازاريو)، والبقية".


وأقر صاحب الـ37 عاماً: "في الريال لعبت بجوار البرازيلي روبينيو، كما أنني لعبت بدلاً من (البرتغالي لويس) فيغو، أو (الإنجليزي مايكل) أوين، هذا يعني أنني كنت ضمن الكبار، ولكني فعلت كوارث كثيرة".


وفي أول 6 أشهر له بقميص الفريق "الملكي"، خاص كاسانو 17 مباراة، وسجل في أول ظهور رسمي له في كأس الملك في شباك ريال بيتيس، ولكنه فقد مركزه في الموسم التالي بسبب خلافات مع مواطنه فابيو كابيلو، المدير الفني للفريق آنذاك.


وتابع: "فقدت 16 كجم بسبب التدريبات، وسجلت هدفين في أول 3 مباريات، ولكني أصبحت خارج الفريق بعد ذلك، فقدت عقلي حينها، وعندما لا تحترم كابيلو، تجد نفسك خارج الفريق، ثم منحني فرصة أخرى، قدم الكثير من أجلي، ولكني لم أكن على قدر المسؤولية".


وانضم كاسانو لـ"الميرينغي" في الميركاتو الشتوي لموسم (2005-06) قادماً من روما الإيطالي، وظل في الفريق حتى صيف 2007، حيث عاد مجدداً لـ"السيري آ" ولكن عبر بوابة سامبدوريا.

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