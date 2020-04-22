شوبير يطالب اتحاد الكرة بإنهاء أزمة الأهلي والسعيد

طالب الإعلامي أحمد شوبير وحارس السابق للأهلي اتحاد الكرة المصري لكرة القدم بسرعة إنهاء الأزمة في قضية الأهلي مع عبد الله السعيد نجم براميدز الحالي والأهلي السابق.





وقال شوبير في تصريحات لإذاعة أون سبورت:"الأهلي لديه إصرار على أخذ حقه من هذه القضية بالحصول على مليوني دولار نظير عودة عبد الله السعيد من الدوري السعودي إلى الدوري المصري".





وأضاف:"اللجنة القانونية في اتحاد الكرة ستقوم باستدعاء السعيد للتحقيق معه كما سيتم استدعاء مسئولي الأهلي للاستماع لأقوالهم في الشكوى المقدمة من جانبهم".





واختتم شوبير تصريحاته قائلاً:"أطالب اللجنة القانونية بسرعة حسم الملف سواء بأحقية الأهلي في الحصول على تعويض أو إغلاق القضية بشكل سريع خاصة بعد قرار الاتحاد الدولي (الفيفا) بتحويل القضية إلى نظيره المصري باعتباره شأن داخلي".



