نيمار مجبر على التضحية بـ30 مليون يورو إذا أراد العودة لبرشلونة









يظل البرازيلي " نيمار دا سيلفا " نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هو الصفقة الأهم لنادي برشلونة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





ويحاول برشلونة منذ العام الماضي استعادة نيمار مرة أخرى، بعد أن ترك النادي في صيف عام 2017 مقابل 222 مليون يورو في صفقة قياسية.





وبحسب شبكة " PSG talk " الفرنسية، نقلاً عن صحيفة موندو ديبورتيفو المقربة من النادي الكتالوني، فإن نيمار عليه التضحية بما يقارب 30 مليون يورو سنوياً، إذا رغب في العودة لبرشلونة.





وأكدت الصحيفة، أن جملة ما يتقاضاه نيمار في النادي الباريسي يتجاوز 50 مليون يورو سنوياً، في الوقت الذي ذكرت تقارير صحفية، أن راتبه في برشلونة لن يتجاوز 20 مليون يورو سنوياً.





ويبلغ راتب نيمار 38 مليون يورو، بالإضافة لمبلغ يتجاوز 12 مليون يورو، من رعايته لبنك قطر الوطني، ليبلغ راتبه 50مليون يورو.





على الجانب الآخر، ستطدم رغبة نيمار في العودة لبرشلونة، في التضحية بما يفوق نصف راتبه مع باريس سان جيرمان، حيث يعيش النادي الكتالوني أزمة إقتصادية بسبب كارثة كورونا، أجبرت النادي على تخفيض رواتب لاعبيه بنسبة ناهزت 70%.



