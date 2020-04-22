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نوال الزغبي: لم أخرج إلا مرة واحدة منذ شهرين بسبب "كورونا"

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:25 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
كـسـاب أحـمـد
قالت المطربة نوال الزعبى، إنها ملتزمة بالحجر المنزلى منذ شهران بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ولأجل الحافظ على صحتها وصحة من تحب وتابع:"لم أخرج إلا مرة واحدة للاستديو فقط، لأن الجلوس فى المنزل أفضل من المستشفى أو أن نفقد من نحب".

وأضافت "الزغبى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراش، عبر القناة الأولى المصرية، أن الألتزام يحافظ على الشخص وعائلته والمجتمع كافة، كون هذا الفيروس القاتل ينتشر بشكل مخيف وكبير، ويفتك بالبشر بطريقة مخيفة.

وأشارت "الزغبى"، إلى أن الغاضبين من الحجر المنزلى ويعتبروه سجنًا عليهم أن يعلموا أن الجلوس فى المنزل أفضل من الموت أو دخول المستشفى، وتابعت:"إيهما أفضل السجن المنزلى ولا فى المستشفى، أو أن تفقد عزيز لك".

ولفتت المطربة نوال الزغبى، إلى تشغل وقتها خلال تواجدها بالمنزل عبر تواصلها مع أسرتها والقيام ببعض الأنشطة المنزلية مثل الطهى وغيره، وتابعت:" ما يردد أنه يا أما هيموت بالكورونا أو من الجوع، مخطئ، ويجب أن يتعامل مع الأزمة.. إن لم نتصدى للفيروس
سيقضى علينا".



هذا وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ 935 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.


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