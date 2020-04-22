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استعداد مرصد جامعة المجمعة لرصد هلال شهر رمضان

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:55 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
بدأت وحدة الرصد بمرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، الاستعداد لرصد هلال شهر رمضان في الموقع الخاص بها؛ حيث ستقوم برصد هلال الشهر المبارك، حسب تقويم أم القرى. 

وأوضح  المرصد، أن الظروف العلمية لرؤية الهلال هي كما يلي:  

بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم الأربعاء 29 شعبان 1441هـ الموافق 22 أبريل 2020م حسب تقويم أم القرى، تفيد المعطيات الحسابية بأن القمر يغرب قبل الشمس بنحو 30 دقيقة تقريبًا، وفي يوم الخميس 30 شعبان 1441هـ الموافق 23 أبريل 2020م ستغرب الشمس الساعة 6:24، وسيغرب الهلال الساعة 6:45، أي أن الهلال سيمكث بمقدار 21 دقيقة بعد غروب الشمس. 

وضمن الاستعدادات وتطبيق الإجراءات الاحترازية، تشارك الخدمات الطبية و كلية الطب بسيارة إسعاف بكامل طاقمها؛ للتأكد من سلامة المشاركين في عملية الرصد وفق تلك الإجراءات المتبعة للكشف عن مرض كورونا الجديد، وهذا يأتي ضمن حرص الجامعة على تقديم المبادرات التي يحتاج لها المجتمع، وفق الإجراءات الاحترازية خلال هذه الأزمة. 

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