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نوال الزغبى: "أنا الآن مطلقة.. واللى يتجوز مرة ميفكرش فيها تاني"

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:47 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
كـسـاب أحـمـد

قالت المطربة نوال الزعبى، إن المرأة كائن حساس وحنون وعاطفى، وحال تعرضها للعنف تتصدى بقوة أن كانت شخصيتها قوية، معربة عن أنها ضد العنف الأسرى على الإطلاق، وتابعت:"المرأة القوية ترفض القمع والعنف والذل وأنا فضلت فى الخلاف الأسرى لمدة 12 عام حتى تمكنت من الإنفصال.. أنا الآن امرأة مطلقة رسمية".

وأضافت "الزغبى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراش، عبر القناة الأولى المصرية، أنها فى بداية الأمر أثرت المشاكل الأسرية عليها ولكنها تمكنت من التغلب عليها والاستمرار فى حياتها الفنية والاستمرار، مشيرة إلى أنها لجأت للفاتيكان من أجل الحصول على الطلاق من زوجها.

وردًا على سؤال مقدم البرنامج بشأن تفكيرها فى الزواج مرة أخرى، قالت نوال الزغبى:" اللى يجوز أول مرة لا يفكر بها مرة أخرى.. معى الآن أبنان فى سن الـ18 عاما لو أنا بحكى مع رجل فى الشغل يغيرون على".



هذا وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ 935 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.


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