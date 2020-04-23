"دور من جملتين".. حمدي الميرغني في أول خطوة لتحقيق حلمه

دارت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "اتنين في الصندوق" لـ النجمين حمدي الميرغني وأوس أوس حيث بدأ "شوقي" ويجسد هذه الشخصية حمدي الميرغني في أول خطوة من تحقيق حلمه بأن يصبح ممثل مشهور وتوجه إلى مكتب كاست، وبعلاقاته مع ريجيسير الفيلم رشحه في تقديم مشهدين بشخصية طبيب، ولكن لم توافق عليه مساعدة المخرج ومع الحاج الريجيسير علها وافقت ولكن أعطته دور يتكون من جملتين.



وبسؤالها عن اسمه جاوب "شوقي الدوعكي" ورد عليها بثقة أنه يريد تغير اسمه لـ يصبح "هيثم الدوعكي" رغبة سهولة نطق الاسم والتأثير في آذان الجماهير، سخرت منه مساعدة المخرج بسبب رغبته في تغير اسمه بسبب دور لم يتجاوز الجملتين.



يذكر أن مسلسل " أتنين في الصندوق" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة ومقرر عرضه في الموسم الشتوي ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.



