Advertisements

"دور من جملتين".. حمدي الميرغني في أول خطوة لتحقيق حلمه

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:03 ص
حمدي الميرغني
حمدي الميرغني
مصطفى فكيه
دارت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "اتنين في الصندوق" لـ النجمين حمدي الميرغني وأوس أوس حيث بدأ "شوقي" ويجسد هذه الشخصية حمدي الميرغني في أول خطوة من تحقيق حلمه بأن يصبح ممثل مشهور وتوجه إلى مكتب كاست، وبعلاقاته مع ريجيسير الفيلم رشحه في تقديم مشهدين بشخصية طبيب، ولكن لم توافق عليه مساعدة المخرج ومع الحاج الريجيسير علها وافقت ولكن أعطته دور يتكون من جملتين.

وبسؤالها عن اسمه جاوب "شوقي الدوعكي" ورد عليها بثقة أنه يريد تغير اسمه لـ يصبح "هيثم الدوعكي" رغبة سهولة نطق الاسم والتأثير في آذان الجماهير، سخرت منه مساعدة المخرج بسبب رغبته في تغير اسمه بسبب دور لم يتجاوز الجملتين.

يذكر أن مسلسل " أتنين في الصندوق" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة ومقرر عرضه في الموسم الشتوي ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسلات رمضان مسلسل اتنين في الصندوق رمضان كريم دراما رمضان حمدي الميرغني اوس اوس اتنين في صندوق

أخبار تهمك

نجم الزمالك السابق بديل أفشه في الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. "تيك توك" تتخذ إجراءات جديدة بسبب حنين حسام

منذ حوالي 13 ساعة

على رأسهم السلطان وثلاثي تشيلسي.. اللاعبون التي تنتهي عقودهم.. إلى أين ؟

منذ حوالي 3 ساعات

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

منذ حوالي 19 ساعة

الصحة: تسجيل 169 إصابة جديدة بالكورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| حجز حنين حسام لجلسة الغد.. والنيابة تشاهد الفيديوهات

منذ يوم

لهذا السبب.. السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح المشروعات القومية بالسويس

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة صادمة بشأن موعد الوصول للقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

الوقت صادم.. أستاذ كبد يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

منذ حوالي 14 ساعة

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

منذ حوالي 16 ساعة

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اعترافات حنين حسام أمام النيابة

منذ حوالي 23 ساعة

السيسي: نحارب عدو خفي يشكل خطرًا على الوجود (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق للرئيس السيسي على إيقاف صلاة التراويح (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

شاهد.. صورة جديدة من كواليس مسلسل "اتنين في الصندوق"

حمدي الميرغني يرزق بمولودته الأولى.. تعرف على اسمها

"كل سنة وانت طيب يا أسود الوجه".. هكذا هنأ حمدي الميرغني أوس أوس بعيد ميلاده

بعد عمر.. أوس أوس يستقبل مولوده الثاني ويطلق عليه اسم علي

ياسر الطوبجي يروي لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في مسلسل "اتنين في الصندوق"

محمد عدوية يغني تتر بداية ونهاية مسلسل "اتنين في الصندوق"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:20 م

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

03:08 م

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

10:41 ص

لهذا السبب.. السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح المشروعات القومية بالسويس

02:24 م

الوقت صادم.. أستاذ كبد يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

08:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم