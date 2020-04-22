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مسلسل إذاعي جديد يجمع بين مي كساب ومصطفى خاطر

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:27 م
خاطر ومي كساب
خاطر ومي كساب
شيماء يونس
نشرت الصفحة الرسمية ل"إذاعة راديو النيل" بروموهات مسلسلاتها الإذاعية وبرامجها المقرر عرضها فى شهر رمضان الكريم، ويشارك خلالها عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، حيث شملت مسلسل إذاعي "دفعت محمد صلاح" جمع بين الفنانة مي كساب ومصطفى خاطر .

ويأتي مسلسل "دفعة محمد صلاح"، بالحديث عن زوجين، الزوجه تعمل مدرسة موسيقى، والزوج يعمل لاعب كرة قدم لكن درجة ثانية، والزوج كان زميل اللاعب محمد صلاح في فريق الناشئين، وتشمل بطولة المسلسل مصطفى خاطر، مي كساب، سامي مغاوري، أنعام سالوسة، ومن تأليف عمر طاهر، وإخراج خالد الشوربجي.

وأشارت في حوار خاص بالفجر عن العمل مع مصطفى خاطر، كونه شئ يسعدها من ثاني مرة للعمل معها بعد "فيلم طلق صناعي" وهو ممثل موهوب وشاطر وبحترم موهبته وبقدرها لأنه من الكوميدينات الطبيعين يصنع السعادة بسهولة وسلسل وسهل.

والجدير بالذكر أن الفنانة مي كساب نشرت البوستر الإعلاني للمسلسل، حيث أنه من المقرر عرضه يوميا على راديو النيل الساعة الخامسة مساء، ويذكر أن فيلم "طلق صناعي" تدور أحداثه داخل السفارة الأمريكية بالقاهرة، يتوجه عدد كبير من المواطنين لأجل استخراج الأوراق اللازمة للسفر والهجرة إلى (الولايات المتحدة الأمريكية)، بينهم زوجان يخططان لاستغلال وجودهما على أراض أمريكية بحكم القانون كي تضع الزوجة طفلًا ينال الجنسية ويمنحها لهما، فتنقلب الأمور بعدما يحدث شجار وتُطلق أعيرة نارية، ويشارك في هذا العمل مي كساب، مصطفى خاطر، ماجد الكدواني، حورية فرغلي، سيد رجب، بيومي فؤاد.

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