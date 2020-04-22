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هل يجوز تقديم الزكاة عن موعدها في ظل فيروس كورونا ؟.. مفتي الجهورية يجب (فيديو)

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:22 م
الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام
داليا الحسين
قال الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية إن جمهور العلماء أكدوا أنه لا حرج فى إخراج الزكاة هذا العام والعام المقبل، مشيرا إلى أنه يجوز تقديم الزكاة عن موعدها لتحقيق المصلحة الشرعية.

وأوضح "علام"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء أنه لا مانع شرعا لإخراج زكاة العام المقبل في ظل الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا لدفع حاجة المحتاجين، وتحقيق مصلحة شرعية معتبرة.

وأضاف مفتي الجمهورية: "نقدر المصلحة العامة وما يحتاج إلية المجتمع واجب شرعي".
وفي وقت سابق، أعلن مفتى الجمهورية، نتيجة رؤية استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 1441هجريًا، حيث أعلن أن بعد غدا الجمعة 24 أبريل هو أول أيام شهر رمضان.

وقال فى بيانه الذى ألقاه منذ قليل من مكتبه بدار الإفتاء حيث جاء نص البيان: "استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأربعاء التاسعِ والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا الموافق الثانى والعشرين من شهر أبريل لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الجمعة الموافق الرابع والعشرين من شهر إبريل لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصرى الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قد أعلن مد حظر حركة المواطنين، واستمرار حظر التجول لمدة أسبوعين آخرين حتى 23 أبريل، من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة، وحتى السادسة صباحا، مع استمرار كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مسبقا، ومنها استمرار غلق المساجد والمراكز التجارية والمولات والمحال يومى الجمعة والسبت مع غلقها فى الأيام العادية في الخامسة مساءً، بالإضافة إلى غلق الكافيهات ومراكز الشباب والأندية وتعليق الأنشطة الثقافية وغلق المسارح والسينمات.


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