شروط خاصة من كارتيرون في صفقات الزمالك الجديدة

حدد باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك شروطًا خاصة من أجل انضمام أي لاعب إلى القلعة البيضاء خلال الموسم المقبل.

واشترط الجهاز الفني للأبيض أن تكون الصفقة قوية وإضافة إلى الفريق، بالاضافة إلى أن يكون اللاعب دولي ومنتظم في اللعب ضمن صفوف منتخب بلاده.

ويسعى مسئولو نادي الزمالك إلى ضم ظهير أيمن إلى صفوف الفريق الأبيض خلال الموسم المقبل، خاصة بعد رحيل التونسي حمدي النقاز، لتدعيم هذا المركز بجانب الثنائي حازم إمام وأحمد عيد.

يذكر أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني قد مد فترة الراحة السلبية للأبيض بسبب فترة توقف النشاط لتفشي فيروس كورونا، وتنفيذ اللاعبين لبرنامج تدريبي بالمنزل حفاظًا على لياقتهم البدنية.