وزير الشباب والرياضة: اتحاد الكرة وضع سيناريوهات لعودة المسابقات المحلية

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قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إنه عقد اجتماعا مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري لبحث ترتيبات عودة المسابقات المحلية.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"لا بد أن يكون لدينا رؤية لما سيحدث في الفترة المقبلة وعقدت اجتماع مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة لوضع سيناريو حول ما سيحدث مستقبلا".



وتابع :"النشاط الرياضي في حاجة إلى 3 أسابيع من أجل التجهيز بشكل جيد، وطريقة إعداد جيدة من أجل استكمال الدوري".



وواصل :"هناك سيناريو من المفترض أنه وضع من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، وتم تقديمه لعودة المسابقات المحلية".



