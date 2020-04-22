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وزير الشباب والرياضة: اتحاد الكرة وضع سيناريوهات لعودة المسابقات المحلية

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:24 م
بوابة الفجر
علي نبوي
قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إنه عقد اجتماعا مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري لبحث ترتيبات عودة المسابقات المحلية.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"لا بد أن يكون لدينا رؤية لما سيحدث في الفترة المقبلة وعقدت اجتماع مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة لوضع سيناريو حول ما سيحدث مستقبلا".

وتابع :"النشاط الرياضي في حاجة إلى 3 أسابيع من أجل التجهيز بشكل جيد، وطريقة إعداد جيدة من أجل استكمال الدوري".

وواصل :"هناك سيناريو من المفترض أنه وضع من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، وتم تقديمه لعودة المسابقات المحلية".

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