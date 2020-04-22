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"الأرصاد" تحذر المواطنين: "ما تخففوش الملابس دلوقتي"

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:26 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقًا، إن درجة الحرارة غدًا ستصل لـ30 درجة، يوم الجمعة سيصل لـ36 درجة، وستكون هناك فرصة للعاصفة على الأماكن المكشوفة مع فرص لسقوط الأمطار بشكل حفيف. 

وتابع "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذع على فضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن ارتفاع درجات الحرارة سيكون ليوم واحد وستنخفض درجة الحرارة يوم السبت المقبل من 36 درجة لـ25 درجة.

وأضاف: "هو يوم واحد اللي هترتفع فيه درجة الحرارة، ودرجة الحرارة ليلًا يوم السبت هتكون شديد البرودة، خلي بالكوم ما تخففوش الملابس دلوقتي".

مستجدات أزمة كورونا في مصر
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ 935 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.


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