داليا الخولي تكشف لـ"الفجر الفني" عن شخصيتها في ''عمر ودياب''

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تعيش الفنانة داليا الخولي حالة من النشاط الفني، حيث تخوض هذا السباق الرمضاني من خلال مشاركتها في مسلسلي "عمر ودياب"، ''اللعبة".



وأعربت الفنانة داليا الخولي عن سعادتها في تصريح خاص لـ 'الفجر الفني' لمشاركتها بمسلسل "عمر ودياب" قائلة: "مبسوطة أوى انى فى مسلسل عمر ودياب لنجوم مسرح مصر أى حد محتاج فرصة هيكون سعيد بالشغل معاهم وده اللي جذبني للعمل طبعا".



وتابعت قائلة: "وكمان اخراج الأستاذ معتز التونى وده فى حد ذاته حافز للشغل".



وأضافت كاشفة عن شخصيتها في "عمر ودياب" قائلة: "أجسد شخصية غادة أخت مصطفى خاطر فى المسلسل".



وأستكملت حديثها قائلة: "كواليس المسلسل كانت جميلة ومبهجة جدا سواء أستاذ مصطفى أو أستاذ علي أو الأستاذة نهال عنبر، و الشغل معاهم حلو أوي، والتعقيم المستمر في اللوكيشن أكثر من هايل".



وأفصحت عن حلمها بالعمل مع بعض الفنانين قائلة: "أتمنى العمل مع الزعيم "عادل إمام" والفنانة الكبيرة "يسرا"، بحبهم أوى، وبالطبع النجم "عمرو يوسف".



وتابعت كاشفة عن أقرب الأعمال التي قدمتها لقلبها قائلة: "الأقرب لقلبى شخصية مديحة في مسلسل "سقوط حر"، وكنت مجنونة فى مستشفى المجانين، وأتمنى تجسيد شخصية معقدة أيا كانت، لأني بعشق السيكودراما بكل صورها".



واختتمت حديثها كاشفة عن الأعمال الفنية التي تستعد لطرحها قائلة: "صورت فيلم اسمه "الصيف الماضي" مع النجمة "نيللي كريم" والنجم "ظافر عابدين" ولسة هيتعرض ان شاء الله بعد رمضان".