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نشرة حوادث "الفجر": نادي القضاة يشكر السيسي لإطلاق اسم "هشام بركات" على كوبري

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:26 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار


صرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن يتقدم بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي للتوجيه بإطلاق اسم النائب العام الشهيد هشام بركات على كوبري شارع الطيران الذي يصل بين منطقة عباس العقاد في مدينة نصر حتى النزهة الجديدة. 


عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس قطاع التمويل بوزارة الدولة للآثار سابقًا ومدير منطقة آثار الكرنك سابقًا، بغرامة تعادل أجرهما الوظيفي، وغرمت مدير آخر لمنطقة آثار الكرنك سابقًا بغرامة تعادل أجره الأساسي، لعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال وجود تعدٍ بإقامة كشكين لبيع الأسطوانات، وبيع المشروبات بجوار مدرجات العرض بمعبد الكرنك بالأقصر دون الحصول على موافقة السلطة المختصة. 


قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حامد حسنين، تأجيل محاكمة 7 متهمين بقتل مواطن ومقاومة السلطات بالسلام، تأجيلًا إداريًا للأسبوع الثاني من شهر مايو المقبل.


هنأ المستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، وكبار رجال الدولة بحلول شهر رمضان المعظم أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.


أحالت نيابة 15 مايو الجزئية، اليوم الأربعاء، 3 متهمين إلى محكمة الجنايات للمحاكمة لحيازتهما على نصف كيلو حشيش بقصد الاتجار به.


لتحقيق أرباح غير مشروعة.. سقط ترزي، بمنطقة أطفيح بالجيزة، في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزته ٣ آلاف كمامة طبية من مواد رديئة ومجهولة المصدر، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة حجزه ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات اللازمة حول نشاطه.


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