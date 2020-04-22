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"الصحة السعودية" تحذر من بث معلومات غير دقيقة عن "كورونا"
الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:21 م
الفجر السعودي
حذرت وزارة الصحة السعودية، مساء اليوم اربعاء، الجميع الممارسين الصحيين، من بث أي معلومات غير دقيقة عدا ما تقدمة الوزارة من معلومات، لضمان دقة المعلومة الطبية حول فيروس كورونا الجديد.
وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها في "تتويتر"، إن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة وتطبيق الإجراءات الخاصة بمخالفة الأنظمة من قبل الجهات المختصة.
وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية د. محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات كورونا في المملكة عن تسجيل (1141) إصابة جديدة اليوم الأربعاء ليصل إجمالي الإصابات إلى 12772 حالة، وعدد الحالات النشطة 10846 حالة منها 82 في حالة حرجة.
وأشار إلى تعافي 172 حالة ليصل إجمالي الحالات المتعافية من كورونا في المملكة إلى 181، وتسجيل 5 حالات وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 11.
ونصح “العبد العالي”، بضرورة الابتعاد “عن تناقل الأغراض الشخصية، وسجادة الصلاة تعتبر من الأغراض الشخصية التي عليك عدم تناقلها مع الغير”.
وأكد “متحدث الصحة”، أن “فرص انتشار فيروس كورونا لا تختلف في رمضان عن باقي الشهور”، مبينًا أن مكة تسجل الرقم الأعلى في الإصابات الجديدة تليها الهفوف ثم الرياض”.
وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن مسألة صيام المصاب بفيروس كورونا المستجد، ترجع إلى الأطباء المعالجين للحالة المرضية، مبينًا أن البرنامج العلاجي للمريض له دور آخر.
وأضاف “العبد العالى” أن الإصابة بفيروس كورونا كسائر الإصابات بالأمراض الأخرى التي تعتمد على مقدار المضاعفات ومقدار تفاعل الجسم لها وتأثير الجسم وأعضائه ووظائفه.
وذكر أن صيام المصاب بكورونا يتوقف على قدرته على الصيام وتحمل وظائفه ذلك، إضافة إلى ذلك هناك بعض التدخلات العلاجية التي تستلزم الرجوع فيها إلى جهة تقوم بالفتوى الشرعية وتقدير قدرة المريض.
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