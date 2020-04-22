"الصحة السعودية" تحذر من بث معلومات غير دقيقة عن "كورونا"

حذرت وزارة الصحة السعودية، مساء اليوم اربعاء، الجميع الممارسين الصحيين، من بث أي معلومات غير دقيقة عدا ما تقدمة الوزارة من معلومات، لضمان دقة المعلومة الطبية حول فيروس كورونا الجديد.





وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها في "تتويتر"، إن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة وتطبيق الإجراءات الخاصة بمخالفة الأنظمة من قبل الجهات المختصة.





وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية د. محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات كورونا في المملكة عن تسجيل (1141) إصابة جديدة اليوم الأربعاء ليصل إجمالي الإصابات إلى 12772 حالة، وعدد الحالات النشطة 10846 حالة منها 82 في حالة حرجة.

وأشار إلى تعافي 172 حالة ليصل إجمالي الحالات المتعافية من كورونا في المملكة إلى 181، وتسجيل 5 حالات وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 11.

ونصح “العبد العالي”، بضرورة الابتعاد “عن تناقل الأغراض الشخصية، وسجادة الصلاة تعتبر من الأغراض الشخصية التي عليك عدم تناقلها مع الغير”.



