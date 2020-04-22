مفي الجمهورية: من يتبرع بأموال العمرة للفقراء أجره أعلى من آداء العمرة

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قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن العناية بالفقراء والمساكين عبادة أشد قبولا عند الله، مشيرا إلى أن العمالة غير المنتظمة والفقراء والمساكين يحتاجون لأموال الزكاة.



وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على " قناة صدى البلد"، مساء الأربعاء أنه تم إيقاف مناسك العمرة هذا العام، ومن يتبرع بأموال العمرة للفقراء يأخذ أجرًا أعلى من أداء العمرة.



وأشار إلى أنه يجب الاستثمار في العبادة، وتوجيه جزء من أموال العمرة للعمالة غير المنتظمة، مشددًا على ضرورة تحقيق التكافل والتعاون بين المواطنين لكون إنقاذ لإنسان له منزلة عظيمة في الظروف الاستثنائية.



وأوضح مفتي الديار المصرية أن الإنفاق على الفقراء أولى من العمرة النافلة، متابعًا: "صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة ومصر الخير والأورمان مؤسسات ثقة للتبرع إليها".



هذا وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ 935 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.







