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مصرع شاب طعنًا في مشاجرة بالأقصر
الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:38 م
طاهر الحساني
لقي شاب في العقد الثالث من عمره، مساء الأربعاء، مصرعه طعنًا بسلاح حاد في الرقبة، أثناء مشاجرة بوسط مدينة الأقصر.
تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي غرفة النجدة، بلاغًا بوصول شاب إلى مستشفى الأقصر الدولي، مصابًا بجرح نافذ في الرقبة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله على الفور متأثرًا بإصابته.
وتبين أن الشاب يدعى " ا. ج"، صاحب محل أحذية، فيما كشفت التحريات الأولية إصابته من قبل " 1. ر"، أثناء نشوب مشاجرة فيما بينهما، حيث تم القبض على الجاني وعدد آخر من أطراف المشاجرة، لعرضهم على النيابة العامة، والتحقيق.
تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري اخطار النيابة العامة، للتحقيق وانتداب الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وتسليم جثمان المتوفي إلى أهليته لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.
تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي غرفة النجدة، بلاغًا بوصول شاب إلى مستشفى الأقصر الدولي، مصابًا بجرح نافذ في الرقبة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله على الفور متأثرًا بإصابته.
وتبين أن الشاب يدعى " ا. ج"، صاحب محل أحذية، فيما كشفت التحريات الأولية إصابته من قبل " 1. ر"، أثناء نشوب مشاجرة فيما بينهما، حيث تم القبض على الجاني وعدد آخر من أطراف المشاجرة، لعرضهم على النيابة العامة، والتحقيق.
تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري اخطار النيابة العامة، للتحقيق وانتداب الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وتسليم جثمان المتوفي إلى أهليته لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ 935 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.