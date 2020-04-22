"الصحة العالمية" تكشف عن المصدر المفترض لفيروس كورونا





قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية فضيلة الشايب، مساء اليوم الأربعاء، إن المصدر المفترض لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض(كوفيد - 19) هو "الخفافيش"، ومنها انتقل إلى الإنسان من خلال وسيط.





وأضافت الشايب: أن "جميع الأدلة المتوفرة تشير إلى أن أصل هذا الفيروس حيواني، ولم ينتج ولم يتم التلاعب به في المختبرات، وأن الخفافيش هي موطنه البيئي، و لكن من الضروري معرفة كيف انتقل الفيروس. لأنه من الواضح جدا وجود وسيط نقله من الخفافيش إلى البشر".





وتابعت: تعمل منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع جميع البلدان الأخرى من أجل تحديد طبيعة فيروس كورونا، ومن أجل ذلك شكلت عدة مجموعات للخبراء.





واردفت: "لا نعلم حاليا مصدر الفيروس، لذلك علينا جميعا التركيز على الحقائق وليس على النظريات، وإن منظمة الصحة العالمية منظمة علمية ونحن نعتقد أن أصل الفيروس ومصدره حيواني"، لافتاً إلى "أن 70% من الفيروسات الجديدة مصدرها حيواني، من بينها فيروسات إيبولا والطاعون وفيروس كورونا".



