المملكة تحصل على عضوية CSTD و CCPC بتأييد الأمم المتحدة

حصلت المملكة العربية السعودية، على مقعد في لجنة العلوم والتكنولوجيا للتنمية (CSTD) للفترة من عام 2021 - 2024، وفي لجنة مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية (CCPC) للفترة من عام 2021 - 2023، وذلك في الانتخابات التي جرت عن بُعد أمس في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك.





ويأتي فوز المملكة بعضوية تلك اللجان بتأييد جميع أعضاء الأمم المتحدة تأكيداً للمكانة الرفيعة والثقة الدولية التي تحظى بها السعودية، واستمراراً للنجاحات التي حققتها على الصعيد العالمي في مختلف المجالات، لتؤكد مجددا أنها تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها الطموحة 2030، في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، ونتيجة لجهود وزارة الخارجية والوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة مع الدول الأعضاء.





وأعرب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، عن سعادته بهذا النجاح، مشيراً إلى أن الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة في مختلف المجالات تؤكد علاقاتها المتميزة بالمجتمع الدولي، وشراكتها المثمرة مع الأمم المتحدة وجميع هيئاتها ومنظماتها ولجانها المتخصصة، ودورها الفاعل في القرارات المهمة التي تتخذها، لاسيما أنها تهدف إلى خدمة البشرية وإرساء العدل والسلام، وتحقيق التنمية بجميع صورها وضمان ألا يتخلف أحد عن الركب.