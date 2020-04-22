أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 22 أبريل: كواليس فشل صفقة مبابي وحرب جديدة مع برشلونة على نجم الإنتر

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأربعاء 22 أبريل 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها استعداد ريال مدريد للتخلي عن نجمه الصربي لوكا يوفيتش من أجل التعاقد مع الإسباني فابيان رويز نجم نابولي الإيطالي.





وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- نجم المغرب يكشف كواليس فشل انضمامه إلى ريال مدريد

كشف المغربي نور الدين نيبت نجم ديبورتيفو لاكرونيا ومنتخب المغرب السابق كواليس فشل انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني وذلك عندما كان لاعبًا في صفوف ديبورتيفو لاكرونيا في بداية الألفية الجديدة.

وقال نيبت في تصريحات صحفية:"لقد كان حلمًا كبيرًا أن انتقل إلى ريال مدريد لكن أنا راضٍ بما حدث في النهاية، حين رحل لورينزو سانز رئيس ريال مدريد أثناء المفاوضات، انتهى كل شئ ولا أعلم ماذا حدث".

وأضاف:"هناك بعض الأقاويل أن رئيس ديبورتيفو لا كورونيا كان يريد بقائي مع الفريق لهذا وضع شروط مالية تعجيزية حتى لا يوافق ريال مدريد على ضمي".

وتابع:"جون توشاك المدير الفني لريال مدريد في ذلك الوقت كان يؤمن بأنني سأشكل قوة دفاعية هائلة بجوار فيرناندو هييرو لكن الأمر لم ينجح في نهاية المطاف".

واختتم نيبت تصريحاته قائلاً:"لقد فجرنا مفاجئة لريال مدريد في نهائي الكأس وقمنا بمباغتتهم بهدفين ورغم وجود زيدان وفيجو وعناصر قوية هجوميًا لم يستطيعوا هز شباكنا سوى بهدف واحد وحققنا الكأس الثانية في تاريخ ديبورتيفو لاكرونيا".





- ريال مدريد يخطط للاستغناء عن نجمه من أجل ضم نجم نابولي

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن ريال مدريد يخطط لإغراء نظيره نابولي من أجل التخلي له عن نجم خط الوسط الإسباني فابيان رويز.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع رويز مقابل رحيل مهاجم الملكي الصربي لوكا يوفيتش إلى صفوف النادي الإيطالي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه على الرغم من تمسك إدارة نابولي بفابيان رويز وطلبها مبلغ كبير جداً من أجل بيعه والمقدر بحوالي 75 مليون يورو إلا أن العرض قد يعجبها.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن نابولي سيوافق على عرض الملكي لأنه يبحث عن مهاجم جديد بمواصفات جيدة من أجل تعويض الرحيل المحتمل لنجم الفريق البولندي آركاديوز ميليك.

وألمحت الصحيفة البريطانية أنه على الرغم من أن يوفيتش لم يقدم الكثير مع ريال مدريد إلا أنه أثبت سابقاً قدرات مميزة للغاية وجاء للنادي بمبلغ كبير من آينتراخت فرانكفورت.





- نصري يحلم بقيادة جوارديولا لمنتخب فرنسا وينتقد ديشامب بسبب بنزيما

أعرب سمير نصري نجم أندرلخت البلجيكي الحالي والمنتخب الفرنسي السابق عن أمله في أن يقود الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي الحالي المنتخب الفرنسي، كما شن هجوماً لاذعا على ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا الحالي بسبب استبعاد كريم بنزيما نجم هجوم ريال مدريد الإسباني في بطولتي يورو 2016 وكأس العالم 2018.

وقال نصري في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية:"أنا سعيد لأنهم فازوا بكأس العالم، يمكنك تشكيل 3 فرق بمستوى جيد للغاية من المنتخب، لدي الحق في الإعجاب بهم".

وأضاف:"لدي أصدقاء في المنتخب الوطني، استحقوا الفوز بكأس العالم لكن ضع جوارديولا وسترى كيف سيلعبون، سوف نرى المتعة".

واختتم نصري تصريحاته منتقدا ديشامب بسبب كريم بنزيما، قائلا:"لا أفهم لماذا لم يلعب كريم في أمم أوروبا 2016 أو كأس العالم 2018 ولم أفهم عدم مشاركتي في مونديال 2014".





- كارلوس يحكي كواليس انضمامه إلى ريال مدريد

سرد البرازيلي روبرتو كارلوس نجم دفاع ريال مدريد السابق كواليس انضمامه إلى صفوف الملكي عندما كان لا يزال لاعبًا في صفوف إنتر ميلان الإيطالي في منتصف التسعينات.

وقال كارلوس في تصريحات صحفية:"في إنتر ميلان لعبت كجناح وسجلت 7 أهداف في أول 7 مباريات ووصل الأمر للدفع بي كمهاجم في إيطاليا في عام 1995 وهناك عانيت كثيرًا".

وأضاف:"تحدثت مع موراتي لإخباره بأنني لا أريد مواصلة اللعب كمهاجم وفي ذلك اليوم انعقد اجتماع مع لورينزو سانز وفي 10 دقائق فقط انتهت علاقتي بإنتر ميلان ورحلت إلى ريال مدريد، في تلك الفترة كانت تُنجز الأمور سريعًا".

وعن مواطنه مارسيلو، قال كارلوس:"قدمت له نصائح كثيرة، إنه قائد وهو أحد قادة أكبر نادي في العالم وعندما انضم إلى ريال مدريد وهو في السابعة عشرة من عمره كنت أتحدث معه، لقد صنع تاريخه الرائع لأجله ليس من أجلي، مارسيلو ظاهرة".

واختتم كارلوس تصريحاته قائلاً:"مارسيلو يمكنه اللعب كظهير أو لاعب وسط أو جناح، أنا كنت ألعب كظهير فقط، اليوم ليس هناك الكثير من اللاعبين يتمتعون بأسلوبي، مارسيلو وفيليبي لويس ولودي، هناك الكثير من اللاعبين المدافعين يلعبون بطريقتهم".





- صراع شرس من كبار أوروبا على نجم إنتر ميلان

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بريطانية أن ناديي ريال مدريد وبرشلونة انضما للصراع الموجود على الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش نجم خط وسط إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن قطبي إسبانيا أصبحا يرغبان في التعاقد مع بروزوفيتش من أجل تدعيم خط وسطهما قبل انطلاق الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كلا برشلونة وريال مدريد سيدخلان في منافسة شرسة مع ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني من أجل التعاقد مع بروزوفيتش الذي يحظى باهتمام العديد من الأندية الكبرى في أوروبا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن عقد بروزوفيتش مع إنتر ميلان ينتهي في صيف 2022 مشيرة إلى أن فترة الانتقالات الصيفية المقبلة تعتبر فرصة للنادي الإيطالي من أجل الإستفادة بأكبر قدر من الأموال من رحيله.

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن مسئولي ليفربول تواصلوا مع وكيل أعمال مارسيلو بروزوفيتش من أجل الحصول على معلومات حول رغبة النجم الكرواتي في ترك إنتر ميلان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفا الصحيفة البريطانية أن بروزوفيتش شارك في الموسم الحالي مع إنتر ميلان في 32 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 5 أهداف وانضم النجم الكرواتي إلى صفوف إنتر ميلان في عام 2015 قادمًا من دينامو زغرب الكرواتي.





- تأجيل كأس إسبانيا للموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نهائي كأس ملك إسبانيا بين فريقي أتلتيك بيلباو وريال سوسيداد سيقام قبل نهاية الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن المجلس الأعلى للرياضة والإتحاد الإسباني ورابطة الدوري الإسباني إتفقوا على ضرورة إقامة نهائي الكأس بحضور جماهيري.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه سيكون من المستحيل إقامة نهائي الكأس في الصيف المقبل بحضور جماهيري ولذلك تم تأجيل النهائي إلى ما قبل أسبوع من نهاية الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن كأس السوبر الإسباني سيستمر إقامته في المملكة العربية السعودية في يناير المقبل ولن يخضع لأي تغييرات علمًا بأن بيلباو وسوسيداد حجزا تواجدهما في بطولة السوبر الإسباني.





- سر تعثر صفقة كيليان مبابي مع ريال مدريد

كشف " يفان لومي " وكيل أعمال ظهير نادي ريال مدريد الإسباني " فيرلان ميندي " موقف نجم باريس سان جيرمان " كيليان مبابي " من الإنضمام لريال مدريد في الصيف المقبل.

وكان لومي مسؤولاً عن انتقال ميندي من ليون لريال مدريد خلال الصيف الماضي، كما لعب دوراً في أحد أفشل صفقات ريال مدريد عبر تاريخه، وهو انتقال الفرنسي " جوليان فوبير " من وست هام لريال مدريد معاراً عام 2009.

وقال لومي في تصريحات نقلتها صحيفة " ماركا " الإسبانية قائلاً: " من الممكن أن تحدث أشياء غريبة في الميركاتو، لا نعلم لماذا يفضل لاعب الإنتقال لنادٍ على حساب الآخر".

وحول صفقة فوبير تابع: " لا أعرف لماذا ذهب لريال مدريد، ربما كان يفضله خواندي راموس مدرب ريال مدريد في طريقته 4-4-2، وجاء به لمنافسة آريين روبين ".

وأضاف: " ريال مدريد طلب أنطونيو فالنسيا في البداية من ويجان أتليتيك مقابل 25 مليون يورو، أي ما يعادل 80 مليون حالياً، لكن النادي الإنجليزي رفض، ليتوجه ريال مدريد نحو فوبير".

وعن صفقة ميندي تابع: " كانت صفقة صعبة للغاية، حيث رفض نادي ليون بيعه، كانت هناك بعض الخلافات حول قيمة الصفقة، لكن زيدان أراده بأي ثمن، وسبق نابولي وإنتر ميلان في ضمه ".

وعن إنضمام مبابي استطرد: " في الظروف العادية كان سيذهب لريال مدريد في الصيف، لكن أزمة كورونا ستؤجل الصفقة لا محالة، إذا كان نيمار يساوي 222 مليون يورو، فإن مبابي يستحق 300 مليون، فهو أصغر وأفضل من نيمار ".

وحول لاعب رين، كامافينجا، أتم: " هو لاعب جيد للغاية، لكنه مازال صغيراً في السن، حيث خاض موسمه الأول في الفريق الأول لرين، لم يلعب في مسابقة دوري الأبطال، من الصعب حصوله على مكان أساسي في ريال مدريد حالياً، لكنه يمتلك مستقبلاً كبيراً، يمتلك قدرات هجومية، ليس مثل كاسيميرو، هو مثل كروس ومودريتش ".





يخطط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.ذكر موقع "Le10sport" الفرنسي أن باريس سان جيرمان يسعى لضم بنزيما، ليكون بديلا لإيدنسون كافاني المنتظر رحيله بنهاية الموسم.وأضاف: "توماس توخيل المدير الفني للبي إس جي، يرى أن بنزيما هو المُكمل المثالي لمبابي ونيمار في الخط الهجومي".ويملك بنزيما عقدا مع ريال مدريد يمتد حتى 2022، وسيكون من الصعب رحيله هذا الصيف.وأشار الموقع إلى أنه مع اهتمام ريال مدريد بضم مبابي يمكن أن يحدث أي شيء، لكن بوجود زيدان كمدير فني لن يرحل بنزيما بسهولة، لا سيما وأنه يراه المهاجم الذي لا غنى عنه