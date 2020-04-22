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لمنع التجمعات.. غلق "سايبر نت" بقرية منقريش ببني سويف

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:43 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
في إطار تكليفات محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وتوعيتهم بضرورة الالتزام بالإجراءات التى تنفذها الدولة في هذا الملف.

قام اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد بجولة في مركز بني سويف لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتضمن إغلاق جميع المقاهى والكافيتريات، والكافيهات، والملاهى، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والتى تقدم خدمات التسلية أو الترفيه، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة إنتشار العدوى بفيروس كورونا من خلال غلق كافة المحال العامة والأنشطة التجارية للحد من التجمعات باستثناء المخابز والصيدليات ومحلات السوبر ماركت والبقالة.

وأثناء جولته ببعض قرى الوحدة المحلية لقرية شريف باشا، لاحظ السكرتير المساعد وجود أحد سايبرات النت "بقرية منقريش" مفتوحًا بالمخالفة لقرارات الحكومة، حيث وجه السكرتير المساعد بإغلاق وتشميع السايبر، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، مشددًا على رئيس الوحدة المحلية بضرورة تنفيذ توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بالمتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ القرارات الوزارية.

وأعلنت محافظة بني سويف اليوم عن ضبط 10 الآف كمامة قفاز طبي ومطهرات قبل بيعها في السوق السوداء وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة وإحالته لجهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وشدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمحال والصيدليات لضبط الوضع في مجال تداول السلع في هذه المواقع، ومواجهة كافة صور التلاعب في الأسعار أو إحتكار السلع وبيعها في السوق السوداء خاصة في مجال الأدوية والمطهرات والمنظفات التي يزداد الطلب عليها في ظل الظروف الراهنة، والتي تشهد توجيه معظم الجهود لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية التموين بشأن الحملة التي نفذتها المديرية، برئاسة المهندس وصفى عبد الله، بالاشتراك مع تفتيش الصيدلة بمديرية الصحة ومباحث التموين بمديرية الأمن، والتي أسفرت عن ضبط سيارة محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية من كمامات وقفازات طبية ومواد مطهرة، حيث تم ضبط 6500 قفاز طبي و3250 كمامة، و20 لتر كحول.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين، أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات المحافظ، وبالتنسيق مع مباحث التموين والجهات ذات الصلة من الصحة والطب البيطري والوحدات المحلية، ضمن خطة المحافظة بتشديد الرقابة والتفتيش الدوري على الأسواق والمحال العامة والمصانع والمخابز ومحلات المستلزمات الطبية والصيدليات ومخازن السلع ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية من خلال حملات مفاجئة، لضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة وتطبيق القانون على المخالفين.

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