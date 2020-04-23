هل الدولة تتدخل في عمل دار الإفتاء؟.. المفتي يجيب (فيديو)

شدد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، على أن الدولة ليس لها علاقة بما تصدره الدار من فتاوى، موضحًا أن الفتوى ليس لها شأن بالسياسة.





وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء: "تاريخنا لا يوجد به إملاء من أحد"، مؤكدًا أن لا أحد يتدخل فى عمل دار الإفتاء، ولا أحد يتصل بدار الإفتاء لإصدار أي شيء.





وأوضح أنه سأل المفتين السابقين ولم يجد تدخل فى عملهم، موضحًا أن الإمام الراحل محمد سيد طنطاوي أكد أنه لا إملاءات على المفتي ودار الإفتاء.. وعشرات الرسائل حول علاقة دار الإفتاء بالسياسة ولم يقل أحد أن دار الإفتاء مسيسة.





ونوه إلى أن دار الإفتاء تقدر المصلحة العامة وما يحتاج إليه المجتمع واجب شرعي، وأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.





وفي وقت سابق، أعلن مفتى الجمهورية، نتيجة رؤية واستطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 1441هجريًا، حيث أعلن أن بعد غدا الجمعة 24 أبريل هو أول أيام شهر رمضان.





وقال فى بيانه الذى ألقاه منذ قليل من مكتبه بدار الإفتاء حيث جاء نص البيان: "استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأربعاء التاسعِ والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا الموافق الثانى والعشرين من شهر أبريل لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية.





وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.





وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الجمعة الموافق الرابع والعشرين من شهر إبريل لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا.





وبهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصرى الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.



