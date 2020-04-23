هوجان للمرة الثانية على التوالي في رمضان 2020



وعلق "إمام"، على الصورة قائلا: "لأول مرة في الدراما العربية مسلسل يتعرض سنتين ورا بعض في شهر رمضان، انتظروا هوجان على قناة أبو ظبي"، وهنأه الفنان كريم محمود عبد العزيز قائلا:" لطفي الحراق ليس له نهاية، لما مسلسل هوجان يتعرض في رمضان 2020 على قناة أبو ظبي دراما، يبقى مش فلط".



ويدور مسلسل "هوجان"، تورط الشاب هوجان ذو القدرات الخارقة في مقتل سليمان دفاعًا عن بهلول، ثم يتورط في سرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة هوجان بجعله حارس شخصي له، في حين تواصل وردة بحثها عنه والتقرب منه لكي تتزوجه، ويشارك في هذا العمل محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدالله، محمد أسامة(أوس أوس)، أسماء أبو اليزيد، ميرنا نور الدين، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شرين عادل.



ويشارك محمد وكريم في رمضان 2020 بدور شرف في مسلسل "الإختيار"، إنتاج شركة سينرجي، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداث المسلسل حول حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

نشر الفنان محمد إمام، صورة من مسلسل "هوجان" المذاع في رمضان 2020، فرحا بعرضه مرة ثانية في رمضان2020 ، وذلك عبر قناة "أبو ظبي" للدراما، حيث تعتبر المرة الأولي لعرض المسلسل للمرة الثانية وذلك عبر حاسبه الرسمي خلال موقع الصور والفيديوهات "أنستجرام".