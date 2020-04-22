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مدير مستشفى النجيلة يكشف أوضاع مصابي فيروس كورونا (فيديو)

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:44 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الدكتور محمد علي، مدير مستشفى النجيلة، إن صحة المصابين بفيروس كورونا جيدة، ويستجيبوا للعلاج بعد تطبيق البروتوكول كاملًا.

وأضاف "علي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه يوجد حالات شفاء يومية، وتخرج من المستشفى.

وأشار إلى أن هناك لجنة علمية بوزارة الصحة تحدد بروتوكول علاج فيروس كورونا، ويتم تطبيقه على جميع مستشفيات العزل.

وأوضح أن استجابة العلاج تتغير من مريض إلى آخر، ويتوقف على عمره، ومناعته، وهل يعاني من أمراض مزمنة، مدة العلاج تتراوح من أسبوع إلى شهر، ولا يخرج المريض إلا بعد تعافيه تمامًا.


وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ 935 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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