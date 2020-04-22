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محافظ الإسكندرية يحيل رئيس حي المنتزه للتحقيق لتراكم القمامة على مزلقان القطار

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:45 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
أحال مساء اليوم الإربعاء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رئيس حي أول المنتزه، ومسئولي اشغالات الطرق بالحي للتحقيق، لتقصيرهم في مهام عملهم، وتحرير محضر مخالفة لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية وتغريمها ماليًا لتراكم القمامة بمزلقان سيدي بشر وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وأضاف أنه قام بتكليف مسئولي الرصد البيئي برفع مخلفات وتراكمات القمامة في الحال، والاستمرار في المتابعة اليومية لعدم تكرار المخالفات مرة أخرى.

كما كلف المحافظ رئيس حى المنتزة أول بوضع شاليات زهور بتلك الأماكن لتجميلها منعا لوضع القمامة بها مرة أخرى، والإزالة الفورية لكافة الإشغالات التي تسببها الباعة الجائلين، وإزالة التعديات الغير مرخصة لمنفذ بيع خضروات وفاكهة في الحال.

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي قام بها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، لمنطقة سيدي بشر التابعة لحي منتزة أول، استجابة لشكاوى المواطنين وذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء محمد عبد الوهاب سكرتير عام المحافظة بالإنابة. 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ 935 متعافيًا، وأنه تم تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة، مؤكدا جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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