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عفاف راضي: شعارى في زمن الكورونا "وحدي قاعدة بالبيت"

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:35 ص
عفاف راضي
عفاف راضي
كـسـاب أحـمـد
قالت الفنانة عفاف راضى، إنها ترفع شعار "وحدى قاعدة فى البيت"، خلال تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتلتزم بتعليمات الحجر المنزلى منذ بداية الجائحة، وتابعت:" أنا مش بخرج إلا للشديد القوى وشعارى فى ظل كورونا وحدى قاعدة فى البيت".

وأضافت "عفاف راضى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن أغنيتها الشهيرة "وحدى قاعدة فى البيت"، رفضتها فى بداية الأمر عندما عرضها عليها الموسيقار الكبير بليغ حمدى، ولكنه فى نهاية الأمر أقتنعت وحققت الأغنية نجاح كبير، وتابعت:"بليغ حمدى كان يستطيع عمل أغنية كل يوم وهو أستاذ فى الأغانى الرومانسية والشعبية".

وأشارت "عفاف راضى"، إلى أن فترة العزل المنزلى فرصة سانحة للمصريين لكى يتقربوا أكثر إلى عائلاتهم أكثر، وتابعت:" قعدة البيت جميلة جدًا وأنا من عشاق الجلوس فى البيت".

وخصت الفنانة عفاف راضى، التليفزيون المصرى، بمجموعة من الأدعية الدينية، والتى ستذاع تباعًا خلال الشهر الكريم، معربة عن سعادتها تجاه التطوير الذى تم فى التليفزيون المصرى، وعادة شاشة ماسبيرو كما كانت فى السابق.

هذا وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأربعاء، عن خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ 935 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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