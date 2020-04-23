أسعار الذهب اليوم الخميس 23-4-2020.. والمعدن الأصفر يواصل الارتفاع





أسعار الذهب في مصر





تواصل أسعار الذهب الارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس، بدعم من صعود المعدن الأصفر في البورصة الدولية ليرتفع سعر جرام الذهب بنحو 3 جنيهات في بداية التعاملات، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:













شعبة الذهب:





كشف وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب، عن إن المجوهرات ليس سلعة ضرورية لكي يقوم المواطن بشرائها في ظل انتشار فيروس كورونا، ولذلك قامت بعض المحلات طواعية بالإغلاق دون أن يطلب أحد منها ذلك.





وأوضح رئيس الشعبة، أن شراء الذهب خلال الفترة الحالية ليس ضرورة للمستهلك، ولذلك ليس هناك ضرورة لزيادة الزحام من خلال الموظفين في محلات الذهب خاصة مع تراجع المبيعات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار الذهب.













أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 851.5 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 745 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 638.5 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,960 جنيهًا









أسعار الذهب اليوم





سجل الذهب عيار 18 سعر 638.5 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 745 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 851.5 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,960 جنيه.





توقعات أسعار الذهب





قال محللو بنك أوف أمريكا بقيادة "مايكل ويدمر"، إنه من المتوقع ارتفاع أسعار الذهب إلى 3000 دولار خلال الـ18 شهراً المقبلة مقارنة مع التقديرات السابقة عند 2000 دولار للأوقية، بحسب وكالة "بلومبرج".





وأضاف المحللون: "مع انكماش الاقتصاد بشكل حاد، وزيادة الإنفاق المالي، وتضاعف الميزانيات العمومية للبنك المركزية، يمكن أن تتعرض العملات الورقية للضغوط، وسيتجه المستثمرون إلى الذهب".





وأطلق صناع السياسة في جميع أنحاء العالم كميات هائلة من التحفيز المالي والنقدي للمساعدة في دعم الاقتصادات التي تضررت من فيروس كورونا.





فيما يتوقع البنك الأمريكي أن يصل متوسط أسعار الذهب عند 1695 دولاراَ للأوقية خلال العام الجاري، ونحو 2063 دولاراً في 2021.





وكان الذهب قد سجل أعلى مستوى على الإطلاق في سبتمبر عام 2011 عند 1921.17 دولار للأوقية.





في حين يرى البنك الاستثماري أنه من المؤكد أن الدولار القوي، وانخفاض التقلبات في الأسواق المالية، وتراجع الطلب على المجوهرات في الهند والصين يمكن أن تظل رياحا معاكسة للذهب.





وعند تسوية جلسة اليوم، تراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بأكثر من 23 دولاراً عند 1687.80 دولار للأوقية.













أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 848 إلى 850 عيار 22 777 إلى 779 عيار 21 742 إلى 744 عيار 18 636 إلى 638 عيار 14 495 إلى 496 عيار 12 424 إلى 425 الاونصة 26.373 إلى 26.444 الجنيه الذهب 5,936 إلى 5,952 الكيلو 848.857 إلى 850.286 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 851.5 جنيه 55.22 $ سعر الذهب عيار 22 780.5 جنيه 50.62 $ اسعار الذهب عيار 21 745 جنيه 48.32 $ اسعار الذهب عيار 18 638.5 جنيه 41.41 $ سعر الذهب عيار 14 496.75 جنيه 32.21 $ سعر الذهب عيار 12 425.75 جنيه 27.61 $ سعر الذهب عيار 9 319.25 جنيه 20.71 $ اسعار أوقية الذهب 26.444 جنيه 1,717 $ اسعار جنيه الذهب 5,960 جنيه 386.54 $ اسعار كيلو الذهب 851,500 جنيه 55,219 $







أسعار الذهب عالميًا:



