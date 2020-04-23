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أسعار الذهب اليوم الخميس 23-4-2020.. والمعدن الأصفر يواصل الارتفاع

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي

أسعار الذهب في مصر

تواصل أسعار الذهب الارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس، بدعم من صعود المعدن الأصفر في البورصة الدولية ليرتفع سعر جرام الذهب بنحو 3 جنيهات في بداية التعاملات، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:



شعبة الذهب:

كشف وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب، عن إن المجوهرات ليس سلعة ضرورية لكي يقوم المواطن بشرائها في ظل انتشار فيروس كورونا، ولذلك قامت بعض المحلات طواعية بالإغلاق دون أن يطلب أحد منها ذلك.

وأوضح رئيس الشعبة، أن شراء الذهب خلال الفترة الحالية ليس ضرورة للمستهلك، ولذلك ليس هناك ضرورة لزيادة الزحام من خلال الموظفين في محلات الذهب خاصة مع تراجع المبيعات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار الذهب.



أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 851.5 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 745  جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 638.5 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,960 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر 638.5 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر745 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر   851.5 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,960 جنيه.

توقعات أسعار الذهب

قال محللو بنك أوف أمريكا بقيادة "مايكل ويدمر"، إنه من المتوقع ارتفاع أسعار الذهب إلى 3000 دولار خلال الـ18 شهراً المقبلة مقارنة مع التقديرات السابقة عند 2000 دولار للأوقية، بحسب وكالة "بلومبرج".

وأضاف المحللون: "مع انكماش الاقتصاد بشكل حاد، وزيادة الإنفاق المالي، وتضاعف الميزانيات العمومية للبنك المركزية، يمكن أن تتعرض العملات الورقية للضغوط، وسيتجه المستثمرون إلى الذهب".

وأطلق صناع السياسة في جميع أنحاء العالم كميات هائلة من التحفيز المالي والنقدي للمساعدة في دعم الاقتصادات التي تضررت من فيروس كورونا.

فيما يتوقع البنك الأمريكي أن يصل متوسط أسعار الذهب عند 1695 دولاراَ للأوقية خلال العام الجاري، ونحو 2063 دولاراً في 2021.

وكان الذهب قد سجل أعلى مستوى على الإطلاق في سبتمبر عام 2011 عند 1921.17 دولار للأوقية.

في حين يرى البنك الاستثماري أنه من المؤكد أن الدولار القوي، وانخفاض التقلبات في الأسواق المالية، وتراجع الطلب على المجوهرات في الهند والصين يمكن أن تظل رياحا معاكسة للذهب.

وعند تسوية جلسة اليوم، تراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بأكثر من 23 دولاراً عند 1687.80 دولار للأوقية.



أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

848 إلى 850

عيار 22 

777 إلى 779

عيار 21

742 إلى 744

عيار 18

636 إلى 638

عيار 14

495 إلى 496

عيار 12

424 إلى 425

الاونصة

26.373 إلى 26.444

الجنيه الذهب

5,936 إلى 5,952

الكيلو

848.857 إلى 850.286

 

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 851.5 جنيه        

 55.22 $

سعر الذهب عيار 22

 780.5 جنيه

 50.62 $

اسعار الذهب عيار 21

745 جنيه           

48.32 $

اسعار الذهب عيار 18

638.5 جنيه

41.41 $

سعر الذهب عيار 14

496.75 جنيه

32.21 $

سعر الذهب عيار 12

 425.75 جنيه

27.61 $

سعر الذهب عيار 9

319.25 جنيه

20.71 $

اسعار أوقية الذهب

26.444 جنيه

1,717 $

اسعار جنيه الذهب

5,960 جنيه

386.54 $

اسعار كيلو الذهب

851,500 جنيه

55,219 $


أسعار الذهب عالميًا:

صعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو  بنحو 3 بالمائة، وهو ما يعادل 50.50 دولار، إلى 1738.30 دولار للأوقية.

وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 1.6 بالمائة إلى 1714.35 دولار للأوقية، ليربح 27 دولاراً.

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