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أسعار الدولار اليوم الخميس 23-4-2020.. سعر العملة الأمريكية في أخر أيام شهر شعبان

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:51 م
بوابة الفجر
أسعار الدولار اليوم

استقرت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس،  مع وجود حالة من الركود من العرض والطلب على العملة الأمريكية، ليحافظ سعر الدولار على الاستقرار أمام الجنيه المصري بالرغم من تراجع الاحتياطي الأجنبي، وتتابع بوابة الفجر أسعار الدولار لحظة بلحظة.


توقعات أسعار الدولار:

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد العالمي قد يؤدي لانخفاض معدلات النمو، لافتا إلى أنه من الوارد انخفاض أسعار الدولار أمام الجنيه، مؤكدًا على وجود سيولة في البنوك ونطالبهم بتوظيفها.

وأشار إلى أن  البورصات الخارجية وأسعار العملات في العالم تدهورت وعملة مصر"الجنيه المصري" متماسكة لأن وضع مصر قوي، مؤكدًا أن وضعنا الاقتصادي أقوى من قبل 2011 وهناك احتياطات دولية لم تحدث في تاريخ مصر.

أسعار الدولار اليوم في البنوك:

البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.6893

15.8181

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك مصر

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.70

15.80

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك بلوم

15.70

15.80

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.72

15.80

سعر الدولار في بنك SAIB

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.71

15.81

سعر الدولار في بنك HSBC

15.70

15.80

سعر الدولار في المصرف العربي

15.70

15.80

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك عودة

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك المشرق

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.70

15.80

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.70

15.80

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.70

15.80

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.70

15.80

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.70

15.80


سعر الدولار عالميًا:

ارتفعت العملة الأمريكية مقابل اليورو بنسبة 0.4 بالمائة مسجلة 1.0815 دولار، بينما استقرت أمام نظيرتها اليابانية عند 107.75 ين.

وهبطت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة لترتفع العملة البريطانية إلى 1.2315 دولار، كما ارتفعت مقابل العملة السويسرية بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة إلى مستوى 0.9726 فرنك.

وفي نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بأكثر من 0.1 بالمائة عند مستوى 100.40 بعد أن سجل مستوى 99.89 في وقت سابق من التعاملات

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الكلمات المفتاحية

سعر الدولار الفجر العملة الامريكية اسعار الدولار في البنوك أسعار الدولار 107

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