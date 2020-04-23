"رمضان كريم".. رسائل وصور تهنئة بمناسبة الشهر المبارك

يبحث أشخاص كثيرون في الوطن العربي، عن صور ورسائل التهنئة بشهر رمضان الكريم 2020، حيث يعد من الطقوس التي يقوم بها الجميع قبل بداية شهر رمضان المبارك، من خلال إرسال الصور والرسائل النصية لبعضهم البعض.





وكانت قد أعلنت دار الإفتاء المصرية منذ ساعات قليلة في بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن أول يوم في شهر رمضان 2020، سيكون الجمعة المقبلة، لتنتشر بعدها رسائل التهنئة بالشهر الكريم، وحرصًا من بوابة الفجر على كل ما يهم المتابعين، نقدم لكم أجمل رسائل التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك والصور الخاصة لهذه الشهر الكريم التي يمكنك تحميلها وأرسالها لأحبابك وأصدقائك وأهلك.





رسائل تهنئة شهر رمضان 2020

- اللهم اسعدنا وللخير أرشدنا وبالجنة اوعدنا ولا تخزلنا يا أرحم الراحمين.





- لا تنسى ذكر الله والصوم عن الحرام والإكثار من فعل الخير وقراءة القرآن وإقامة الصلاة.





- اللهم بلغنا رمضان الكريم وأعنا على صيام الشهر الكريم وقيام الليل وقراءة القرآن العظيم.





- بنسيم الرحمة وعبير المغفرة نقول مبارك علينا شهر رمضان الكريم شهر العتق من النار شهر الرحمة والمغفرة.





- اللهم إني أحب عبدك هذا فيك فأحبه وبلغه شهر رمضان يا كريم.





- لا تنسى ذكر الله والصوم عن الحرام والإكثار من فعل الخير وقراءة القرآن المرسل: رمضان.





- أحلى ما في رمضان ثلاثة كثرة الخيرات، تبادل الزيارات وقارئ هذه العبارات.





- الله يسعدك وللخير يرشدك وبالجنة يوعدني ويوعدك، مبارك عليك الشهر.





- أسأل الله الذي أهل الهلال وأرسى الجبال أن يبلغك رمضان وأنت في أحسن حال.





- ودي أوصلك رسالة تسبق الريح أكون فيها صريح وبعدها أستريح أحبك في الله، وأتمنالك رمضان كريم.





- اللهم هذا الصاحب عيني لا تراه فبعينك اللهم أرعاه وأجعل الفردوس مثواه، وبارك له في شهرك المبارك، رمضان كريم.





- أهديك عطر الورد والوانه وأرسل جواب أنت عنوانه واهنيك بقدوم رمضان وأيامه.





- حبيبي كل عام وأنت بصحة وخير كل عام وأنت منور ومبسوط رمضان كريم ينعاد عليك يا أغلى.





- كل عام وأنت رمضانك، في بدايته الأمل وفي ختامه العيد، وما بينهما غفران بحجم السماوات والأرض.





- كل عام وأنت بخير حبيبي رمضان كريم عليك وعلى الأهل وعساك من عواده.





- كل عام وأنت وأهل بيتك وأحبابك بخير وصحة وسعادة وهنا، ويعود علينا وعليكم بالخير، ويبلغنا رمضان ويعيننا وإياكم فيه على الصيام والقيام ويرزقنا فيه الإخلاص في القول والعمل.





- كل عام ورحمة الرحمن تظلك كل عام ودعائي لك ﻻ يفارق لساني.





- كل رمضا واحنا مع بعض متجمعين وبخيره راضين مرضيين، رمضان مقبول وذنب مغفور، وعيب مستور.

صور تهنئة شهر رمضان كريم 2020