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حقيقة اقتراب نجم أتلتيكو مدريد من أرسنال

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:56 م
بوابة الفجر
وكالات

أشار والد لاعب الوسط الغاني الدولي توماس، جاكوب بارتي، إلى أن فريق آرسنال الإنجليزي لكرة القدم يسعى لضم ابنه في الفترة المقبلة حسبما أوضح موقع غانا ويب الإلكتروني.


وتسعى العديد من الفرق الأوروبية للظفر بخدمات بارتي، الذي يقدم أداء لافتاً هذا الموسم مع فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني، لاسيما آرسنال الذي يبدو في مقدمة الأندية الراغبة في ضمه، بعدما أجرى اتصالاته مع وكلاء اللاعب، وفقاً للموقع الغاني.


وأبدى مدرب آرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا، إعجابه ببارتي، إذ يرى أنه سيشكل إضافة قوية للفريق الإنجليزي، في ظل التقارير التي أشارت إلى رغبة لوكاس توريرا لاعب الفريق الملقب بـ(المدفعجية) في العودة للعب بالدوري الإيطالي.


في غضون ذلك، أوضح موقع غانا ويب أن أتلتيكو يحاول إغراء بارتي بالبقاء في صفوفه من خلال تقديم عقد جديد له يتضمن العديد من المزايا، لإحباط محاولات آرسنال وغيره من الأندية الأخرى للحصول على خدمات اللاعب.


وألمح الموقع الغاني إلى أن جاكوب بارتي أجرى مناقشات مع ابنه حول اهتمام آرسنال به، موضحاً على أن توماس منفتح على الانتقال إلى إنجلترا، لكن إتمام الصفقة المحتملة يعتمد إلى حد كبير على أتلتيكو مدريد.


ورغم ذلك، شدد جاكوب على أنه سيكون سعيداً حال انتقل نجله إلى الفريق اللندني.


وصرح جاكوب بارتي: "اتصلت بإبني بعد سماع تلك التكهنات وقال لي إنها صحيحة، كما أكد لي أنهم يجرون محادثات معه وآرسنال".


وأضاف جاكوب: "كل هذا يتوقف على العرض الذي يطلبه أتلتيكو، إذا ذهب إلى آرسنال فسيكون أمراً جيداً، فإن لديهم الكثير من المشجعين في غانا، سأكون سعيداً إذا قرر الانتقال إلى آرسنال، ما يناقشونه الآن هو كيف سيتخلى عنه أتلتيكو".


وانضم بارتي إلى أتلتيكو في عام 2013، وبعد قضائه معاراً لأندية أخرى في عدة فترات أثبت نفسه كعنصر رئيسي في فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.


ويتمتع بارتي بعلاقات وثيقة مع والده، الذي اضطر لبيع ممتلكاته لتمويل انتقاله لأوروبا، وربما يكون رأيه حاسماً في أي قرار يتخذه نجم المنتخب الغاني.

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