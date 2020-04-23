خريطة طرح "كوبونات" السلع الغذائية بمنافذ "التموين".. تعرف عليها

نفذت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية فكرة "كوبونات" السلع الغذائية بعد دراستها، والتي تم طرحها من قبل أحد المواطنين في إطار التكافل والتضامن الاجتماعي بين المواطنين، حيث أنها تيسر على المواطنين القادرين أن يشترونها ويقدمونها للمواطنين غير القادرين لمساعدتهم في توفير جميع احتياجاتهم الأساسية من سلع أو مستلزمات رمضانية.





وطرحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عددًا كبيرًا من الكوبونات السلعية التي تشتمل على فئات الـ 20 والـ 50 والـ 100 جنيه، ويتم بيع هذه الكوبونات عن طريق شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية، ويتواجد 68 موقع يتبعهم لبيع الكوبونات، والمواطن الحامل للكوبون يستطيع صرف الكوبون من جميع فروع المجمعات الاستهلاكية التي تبلغ 1300 فرع على مستوى الجمهورية، وكل فئة لها دفتر يشتمل على 20 كوبون ومتاح شراء أكثر من دفتر لأكثر من فئة.





وتستعرض بوابة " الفجر " خريطة طرح كوبونات السلع الغذائية بمنافذ وزارة التموين فيما يلي:





- محافظة القاهرة:

وأوضحت الوزارة بيانات صرف الكوبونات بمحافظة القاهرة في فرع هايبر الطيران تقاطع مصطفى النحاس مع امتداد الطيران مدينة نصر، ومدير فرع هايبر الطيران يسمى محمد حمدي.





- محافظة الجيزة:

وفي محافظة الجيزة يكون صرف الكوبونات من فرع ساقية مكي بـ52 شارع جزيرة الدهب ومدير فرع ساقية مكي يسمى محمد أشرف.





- محافظة الفيوم:

وفي محافظة الفيوم يتم صرف "البونات" من فرع بطل السلام بمنطقة الشيخ حسن مساكن المحلج وزيدان جمال سالم هو مدير الفرع.





- محافظة بني سويف:

أما محافظة بني سويف يتم صرف "البونات" من فرع صلاح سالم بشارع أحمد عرابي ويوسف حسين هو مدير الفرع.





- محافظة المنيا:

وفي محافظة المنيا يكون صرف "البونات" بفرع طه حسين بشارع طه حسين ومدير الفرع مصطفى إسماعيل.





- محافظة أسيوط:

ويتم صرف "البونات" في محافظة أسيوط من فرع الرياض بشارع الرياض ومدير الفرع هو عبد الغفار سيد حسين.





- محافظة الوادي الجديد:

وفي محافظة الوادي الجديد يكون صرف "البونات" بفرع البساتين بشارع الخزف الخارجة ومدير الفرع محمد مرير حسين.





- محافظة سوهاج:

ويتم صرف الكوبونات في محافظة سوهاج من فرع هايبر المحافظة بطريق إخميم - سوهاج ومدير الفرع هو أحمد محمود حافظ.





- محافظة قنا:

أما محافظة قنا يكون صرف "البونات" فيها بفرع مول قنا بشارع قناة السويس الجديدة قنا ومدير الفرع هو أحمد يوسف.





- محافظة البحر الأحمر:

كما يتم صرف "البونات" بمحافظة البحر الأحمر من فرع الدهار بميدان الدهار ومدير الفرع هو أحمد رشاد بشاري.





- محافظة الأقصر:

ويكون صرف "البونات" بمحافظة الأقصر من فرع رمسيس بشارع رمسيس أمام المكتبة الإسلامية ومدير الفرع هو عبد الشافي عبدالنبي.





- محافظة أسوان:

وفي محافظة أسوان يتم صرف "البونات" من فرع الشيخ هارون بكسر الحجر – بندر أسوان ومدير الفرع هو خالد ربيع أحمد.





- التوزيع المبدئي لكوبونات الدعم للشركة القابضة للصناعات الغذائية:





- شمال القاهرة:

يتم توزيع "البونات" بشمال القاهرة في معرض سوق الألفي بـ14 شارع الألفي محافظة القاهرة، ومعرض دلتا أحمد بدوي بشبرا مصر موقف أحمد بدوي.





- محافظة القليوبية:

ويتم توزيع "البونات" في محافظة القليوبية في معرض دلتا قليوب بقليوب البلد بجوار وحدة مرور قليوب، ومعرض دلتا الخانكة الجديد بالخانكة الجديد أمام مجلس مدينة الخانكة ومعرض دلتا أبوزعبل بمدينة أبو زعبل بجوار مكتب البريد، ومعرض دلتا إسكو بجوار مدرسة إسكو الابتدائية، بالإضافة إلى معرض دلتا منية شبين بكفر سعد البلد بجوار "البوستة"، ومعرض دلتا كفر شبين بشبين القناطر بكفر شبين أمام النادي، ومعرض مساكن حجازي بشبرا الخيمة – مساكن حجازي.





- المجمعات المقترحة كمنافذ بيع كوبونات المشتريات:

وأوضحت وزارة التموين منافذ بيع كوبونات المشتريات وهي كالتالي:

فرع المقطم بميدان النافورة، المقطم التابع لإدارة الخليفة، وفي المعادي فرع ثكنات المعادي بمحطة مترو ثكنات المعادي، وفي حلوان فرع حلوان السوق بـ23 شارع حيدر باشا حلوان، وفي السيدة زينب فرع الفلكي بـ14 شارع الفلكي وأيضًا فرع الطاهرة أمام مسجد السيدة زينب، وفي منطقة الظاهر فرع الدمغة والموازين بـ209 شارع الجيش باب الشعرية، وفي منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة فرع التبات بـ32 شارع عبد المنعم سند- العجوزة.





وفي منطقة الزمالك بمحافظة الجيزة فرع حسن صبري بـ13 شارع البرازيل – الزمالك وأيضًا فرع سوق عرابي بـ9 ب شارع أحمد عرابي - المهندسين، وفي منطقة أكتوبر فرع 6 أكتوبر القديم بالحي السابع مدينة 6 أكتوبر، وفي المنيب فرع الجيزة ميدان بميدان الجيزة بجانب سينما الفانتازيو، وبمنطقة الهرم فرع الأوبرج بشارع ناصر الثورة- الهرم، وفي منطقة الدقي فرع كوبري الجلاء بـ4 شارع السد العالي بميدان فيني، وفي منطقة المنيل فرع حجازي بمحطة الباشا المنيل.





أما منطقة وسط البلد في فرع البستان بـ19 شارع البستان باب اللوق، وفي فرع استراند بـ182 شارع نوبار عمارة استراند.





- فروع محافظة الإسكندرية:

أما فروع التي يتم طرح الكوبونات بها في محافظة الإسكندرية فهناك فروع تعمل بالفترة الصباحية وهي فروع شدس 2، هدى الإسلام، وإليكس العصافرة والمعمورة شاطئ، ومحطة مصر، وغيط الصعيدي والورديان وبورسعيد والمعاهدة ودربالة.





والفروع التي تعمل في الفترة المسائية في محافظة الإسكندرية هي فروع جناكليس، ومحمد فريد ومعرض العصافرة وخضار المعمورة وباب عمر ومحرم بك والقباري والشاطبي وكمال نور والسيوف.





- الفروع التي ستقوم ببيع كوبونات المشتريات:

وأوضحت وزارة التموين بيان بالفروع التي ستقوم ببيع كوبونات المشتريات وهي كالتالي:

فرع إبراهيم بـ2 شارع إبراهيم بحي مصر الجديدة واسم أمين العهدة هاني محمد محمد قنديل، وفرع الخلفاوي بـ58 شارع الشيخ محمد الخلفاوي بحي الساحل واسم أمين العهدة حمادة مغازي محمد، وفرع طوسون بـ72 شارع شبرا بحي روض الفرج واسم أمين العهدة محمود أحمد أبو الحمد، بالإضافة إلى فرع العباسية الجديد بـ84 شارع العباسية بحي الوايلي، واسم أمين العهدة أحمد أمين سعد، فرع المتنبي بـ4 شارع الشيخ البابلي بحي حدائق القبة واسم أمين العهدة هيثم محمد محمد سلامة.



