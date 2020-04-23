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نجم الزمالك السابق بديل أفشه في الأهلي

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:13 ص
مجدي قفشة
مجدي قفشة
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية أن أحد وكلاء اللاعبين عرض على مسئولي الأهلي إمكانية التعاقد مع محمد إبراهيم نجم مصر المقاصة والزمالك السابق. 
وأكدت التقارير الصحفية أن جهاز كرة القدم في الأهلي سيعرض نجم مصر المقاصة على السويسري رينيه فايلر لحسم موقفه خلال الأيام المقبلة.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الأهلي يفكر في ضم محمد إبراهيم من أجل تجهيز بديل مناسب لنجم خط الوسط المهاجم محمد مجدي قفشة في الموسم المقبل.
وذكرت التقارير الصحفية أن محمد إبراهيم كان قد رحل عن الزمالك بعد توتر علاقته مع مجلس الإدارة الحالي برئاسة مرتضى منصور.

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