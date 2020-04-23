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أوس أوس يروج لـ الحلقة الثانية من مسلسل "اتنين في الصندوق"

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:05 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
روج الفنان أوس أوس لـ حلقته الجديدة من مسلسل "اتنين في الصندوق" عبر حسابه الشخصي بـ موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر"، من خلال نشر مقطع من المسلسل أثناء غنائه في احد الافراح الشعبية وعلق عليه قائلاُ:" زيكا في اول تجربه غنائيه #اتنين_في_الصندوق يوميا الساعه 9:30 مساءا بتوقيت القاهره علي مستني رأيكو في حلقة النهاردة".

يذكر أن مسلسل " أتنين في الصندوق" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة ومقرر عرضه في الموسم الشتوي ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.
أوس أوس يروج لـ الحلقة الثانية من مسلسل "اتنين في الصندوق"
أوس أوس يروج لـ الحلقة الثانية من مسلسل "اتنين في الصندوق"

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