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شاهد.. هشام إسماعيل يشعل المسرح بتقليده لهاني شاكر (فيديو)

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:40 ص
هاني شاكر وهشام إسماعيل
هاني شاكر وهشام إسماعيل
ولاء عبد الناصر
حل الفنان هشام إسماعيل، ضيف "جمهور التالتة" مع إبراهيم فايق على شاشة ONTime sports 2 في تمام العاشرة مساء .

وأشعل هشام إسماعيل مسرح "جمهور التالتة"، بأغنية المطرب هاني شاكر، أثناء استضافته مع الإعلامي إبراهيم فايق، وردد كلمات الأغنية وهى تقول "بتحب حقيقي صحيح، كنت وقفت في وش الريح ..كنت ماسبتش قلبي جريح وسط النار"، واستكمل، "إسماعيل غنائه لـ "تيتانيك" من مسلسل الكبير أوي".



يذكر أن هشام إسماعيل يخوض السباق الرمضاني المرتقب بمسلسل "القمر آخر الدنيا"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، تقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة (بتنوعها الثقافى والبصرى) رحلة بحث الأبناء عن أمهم تصاحبها رحلتهم الذاتية داخل أنفسهم واكتشافهم المعنى الحقيقى للترابط الأسرى.


"القمر آخر الدنيا" من بطولة بشرى، مؤمن نور، نسرين، هدى الأتربي، عمرو عابد، هشام إسماعيل، ثراء جبيل، سميره عبدالعزيز، أحمد كرارة.

كما يشار إلى أن"جمهور التالتة" من تقديم إبراهيم فايق، و يذاع على قناة أون تايم سبورتس 2، من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، في العاشرة مساء.

الفنان "هشام إسماعيل" يُشعل 🔥🔥🔥 مسرح #جمهور_التالتة بأغنية "تيتانيك" بصوت فزاع😂😂 #ONTime_Sports #احمي_نفسك_احمي_بلدك

تم النشر بواسطة ‏‎OnTime Sports‎‏ في الأربعاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٠

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