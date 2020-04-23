أستاذ علوم سياسية: كورونا مستمر لفترة ليست قصيرة (فيديو)

قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وضع الاطمئنان عنوانًا في تعامله للمصريين.





وتابع "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن حوار الرئيس اليوم كان عبارة عن جلسة مكاشفة تناولت كل ما يتعلق بالمصريين، معقبًا: "الرئيس اليوم تناول كافة الموضوعات، حتى المواضيع التي يتحدث فيها المصريين على القهوة".





وأشار إلى أن فيروس كورونا مستمر معنا لفترة قد لا تكون قصيرة، والدولة تعمل على التعامل مع هذا الفيروس من خلال الحفاظ على سلامة المصريين، والحرص على استمرار عجلة الانتاج.





هذا وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأربعاء، عن خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ 935 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة.



