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السقا يوجه الشكر للسلطات اللبنانية.. عملنا فحص كورونا مرتين ووهعمل فحص تالت (فيديو)

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:49 ص
إغلب السقا
إغلب السقا
مي مرسي
تحدث الفنان أحمد السقا عن الإجرائات الاحترازية التي اتخذتها لبنان بعد انتشار فيروس كورونا، بسبب تصويره برنامج "اغلب السقا" في بيروت ومدى اهتمام الدولة بوسائل الوقاية من هذا الفيروس.

وقال "السقا" في حلقة خاصة من برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر أنه أجرى تحليل فيروس كورونا مرتين وسيطلب التحليل للمرة الثالثة للإطمئنان على نفسه في ظل انتشار كوفيد-19.

وذكر المنتج صادق الصباح أن السهيلات التي حدثت من المسؤولين في البلد الشقيق لبنان لتصوير حلقات برنامج "اغلب السقا" بسبب حبهم في الفنان أحمد السقا وسعادتهم لوجوده في لبنان.

برنامج "اغلب السقا" تدور فكرته حول منافسة ترفيهية مع الفنان أحمد السقا ورزان المغربي وفي نهاية الحلقة يتبرع الضيف بنصيبه من الحلقة إلى إحدى الجمعيات الخيرية.

 

السقا يوجه الشكر للسلطات اللبنانية: عملنا فحص كورونا مرتين.. وهعمل فحص تالت #يحدث_في_مصر #MBCMASR

تم النشر بواسطة ‏MBC مصر‏ في الأربعاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٠

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