Advertisements

نوال الزغبي لم أخرج من منزلي منذ شهرين وقامت بتسجيل أغنية جديدة (فيديو)

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:59 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، بإنها لم تخرج من منزلها منذ أكثر من شهرين، لافتة إلى أنها تبتعد عن كل شيئ من أجل الوقاية والحافظ على سلامتها.




وأضافت من خلال مكالمة هاتفية في برنامج التاسعة "مع الأعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر فضائيه شاشة المصرية" أنها خرجت من منزلها فقط لأستديو فقط لتسجيل أغنية" اتحاربت "، مشيرًا إلى أنه من أفضل الجلوس داخل المنزل لحين تفشي فيروس الكورونا وأيضا لاينتشر بشكل أكبر.



يذكر أن آخر اعمال نوال الزغبي، أغنية "القوية"، التي طرحتها في عيد الحب، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يويتوب".

أخبار تهمك

الوقت صادم.. أستاذ كبد يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

لهذا السبب.. السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح المشروعات القومية بالسويس

منذ حوالي 12 ساعة

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك السابق بديل أفشه في الأهلي

منذ ساعتين

على رأسهم السلطان وثلاثي تشيلسي.. اللاعبون التي تنتهي عقودهم.. إلى أين ؟

منذ حوالي 5 ساعات

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

منذ حوالي 18 ساعة

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة: تسجيل 169 إصابة جديدة بالكورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

منذ حوالي 20 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف عن المصدر المفترض لفيروس كورونا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

مفاجأة صادمة بشأن موعد الوصول للقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. اعترافات حنين حسام أمام النيابة

منذ يوم

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. "تيك توك" تتخذ إجراءات جديدة بسبب حنين حسام

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:20 م

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

11:59 م

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

01:03 ص

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

03:08 م

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

10:41 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: الكورونوفوبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة