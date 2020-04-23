نوال الزغبي لم أخرج من منزلي منذ شهرين وقامت بتسجيل أغنية جديدة (فيديو)

ستديو فقط لتسجيل أغنية" اتحاربت "، مشيرًا إلى أنه من أفضل الجلوس داخل المنزل لحين تفشي فيروس الكورونا وأيضا لاينتشر بشكل أكبر.







يذكر أن آخر اعمال نوال الزغبي، أغنية "القوية"، التي طرحتها في عيد الحب، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يويتوب".

كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، بإنها لم تخرج من منزلها منذ أكثر من شهرين، لافتة إلى أنها تبتعد عن كل شيئ من أجل الوقاية والحافظ على سلامتها.وأضافت من خلال مكالمة هاتفية في برنامج التاسعة "مع الأعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر فضائيه شاشة المصرية" أنها خرجت من منزلها فقط لأ