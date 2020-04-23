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هشام إسماعيل: أنا بتاع درجة تالتة ومشجع زملكاوي عنيف

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:15 ص
هشام إسماعيل
هشام إسماعيل
ولاء عبد الناصر
حل الفنان هشام إسماعيل، ضيف "جمهور التالتة" مع إبراهيم فايق على شاشة ONTime sports 2 في تمام العاشرة مساء .


وكشف هشام إسماعيل أثناء استضافته مع الإعلامي إبراهيم فايق في "جمهور التالتة"، على حبه الشديد للزمالك واصفا نفسه بأنه"بتاع درجة تالتة"، مضيفاً أنه كان دائماً حريص على مشاهدة جميع مباريات الزمالك في الاستاد خاصة في البطولات الأفريقية مثل "بطولة 1993،1996، 2002".



يذكر أن هشام إسماعيل يخوض السباق الرمضاني المرتقب بمسلسل "القمر آخر الدنيا"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، وهو من بطولة بشرى، مؤمن نور، نسرين، هدى الأتربي، عمرو عابد، هشام إسماعيل، ثراء جبيل، سميره عبدالعزيز، أحمد كرارة.

كما يشار إلى أن"جمهور التالتة" من تقديم إبراهيم فايق، و يذاع على قناة أون تايم سبورتس 2، من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، في العاشرة مساء.

 

الفنان "هشام إسماعيل": أنا زملكاوي ومشجع درجة ثالثة #جمهور_التالتة #ONTime_Sports #احمي_نفسك_احمي_بلدك

تم النشر بواسطة ‏‎OnTime Sports‎‏ في الأربعاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٠

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