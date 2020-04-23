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أحمد السقا: الألمان انبهروا بالاستوديو وإمكانيات تصوير" إغلب السقا"

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:42 ص
أحمد السقا
أحمد السقا
مي مرسي
ذكر الفنان أحمد السقا أن الألمانين انبهرو باستوديو التصوير وأنه وصل المنتج صادق الصباح جواب شكر من الألمان بسبب تفاجئهم بإمكانيات الذي يتمتع بها الإستوديو.

وقال "السقا" أثناء لقائه مع الإعلامي شريف عامر في حلقة خاصة من برنامجه "يحدث في مصر" عن طريق مكالمة الفيديو، أن الألمان وجدو تطابق بين الاستدويهات التي استخدموها في تصوير البرنامج مع استديوهاتهم إن لم تكن أفضل.

وأضاف أحمد السقا شاكرا في بلده مصر قائلا "لو هما بيتكلمو ألماني فا احنا المصري هو الانجليزي بتاع العالم العربي وعندنا شريحة كبيرة كفاية الجمهور المصري".

برنامج "اغلب السقا" تدور فكرته حول منافسة ترفيهية مع الفنان أحمد السقا ورزان المغربي وفي نهاية الحلقة يتبرع الضيف بنصيبه من الحلقة إلى إحدى الجمعيات الخيرية.

أحمد السقا: الألمان انبهروا بالاستديو وإمكانيات تصوير إغلب السقا #يحدث_في_مصر #MBCMASR

تم النشر بواسطة ‏MBC مصر‏ في الأربعاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٠

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