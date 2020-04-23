الأهلي يصرف النظر عن التعاقد مع نجم صن داونز





ذكرت تقارير صحفية أن جهاز كرة القدم في الأهلي قرر صرف النظر عن التعاقد مع الأوروجوياني سيرينو صانع ألعاب صن داونز الجنوب أفريقي.

وأفادت التقارير الصحفية بأن مسئولي الأهلي قرروا بشكل رسمي غلق ملف التعاقد مع النجم الأوروجواياني بسبب عدم اتفاق لجنة التخطيط والجهاز الفني على إمكانيات اللاعب.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أنه هناك تحفظا من جانب البعض داخل جهاز كرة القدم بفكرة التعاقد مع النجم الأوروجواياني البالغ من العمر 29 عامًا وذلك لصعوبة تسويقه فى المستقبل بالإضافة إلى احتمالية طلب صن داونز مبلغًا مالياً كبيرًا من أجل الموافقة على بيعه وذلك في ظل اعتماد موسيماني المدير الفني للفريق الجنوب أفريقي على اللاعب بشكل أساسي.