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الأهلي يصرف النظر عن التعاقد مع نجم صن داونز

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:46 ص
الأهلي
الأهلي
ريهام عبدالمحسن

ذكرت تقارير صحفية أن جهاز كرة القدم في الأهلي قرر صرف النظر عن التعاقد مع الأوروجوياني سيرينو صانع ألعاب صن داونز الجنوب أفريقي.
وأفادت التقارير الصحفية بأن مسئولي الأهلي قرروا بشكل رسمي غلق ملف التعاقد مع النجم الأوروجواياني بسبب عدم اتفاق لجنة التخطيط والجهاز الفني على إمكانيات اللاعب.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أنه هناك تحفظا من جانب البعض داخل جهاز كرة القدم بفكرة التعاقد مع النجم الأوروجواياني البالغ من العمر 29 عامًا وذلك لصعوبة تسويقه فى المستقبل بالإضافة إلى احتمالية طلب صن داونز مبلغًا مالياً كبيرًا من أجل الموافقة على بيعه وذلك في ظل اعتماد موسيماني المدير الفني للفريق الجنوب أفريقي على اللاعب بشكل أساسي.
وكشفت التقارير الصحفية أن الأهلي يبحث التعاقد مع بديل لرمضان صبحي المعار من هيدرسفيلد في الفترة المقبلة وذلك تحسبا لتعثر المفاوضات مع النادي الإنجليزي لضم اللاعب.

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