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عاجل.. حبس "حنين حسام" بطلة فيديو "افتحي الكاميرا" بتهمة الإتجار في البشر

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:50 ص
حنين حسام
حنين حسام
إيريني صفوت
قال حسين البقار، المحامي في قضية الطالبة "حنين حسام"،  المشهورة إعلاميا بـ"بطلة فيديو الكاميرات مقابل الدولارات"، في تصريح خاص إلى "الفجر"، إن النيابة أصدرت قرارًا بحبس، الفتاة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، فيما وجهت لها تهمة الإتجار بالبشر.

وأشار "البقار"، في تصريحات سابقة إلى "الفجر"، إلى أن الفتاة أنكرت جميع التهم الموجه إليها، موضحا أنها قالت في اعترافاتها أمام النيابة، إن مقطع الفيديو الذي نشرته على موقع "التيك توك"، لا يعني التحريض على الفسق والفجور وليس به أي إيحاءات، مؤكدة أن "ما نشر عبر صفحات الإنترنت، محصلش وهناك تدليس عليا".

وقال المحامي، إن النيابة العامة، بشمال القاهرة، وجهت لها بعض التهم، وهي إعلان عن طريق صفحة إلكترونية، وتحريض العامة على ارتكاب مثل هذه الوقائع.

وأضاف المحامي، أن المادة ١٧٥ لسنة ٢٠١٨، تؤكد أن كل من أنشأ صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها القانون.

تحرك من النائب العام
وأمر النائب العام، بحجز المتهمة حنين حسام عبدالقادر وعرضها لاستئناف التحقيق معها صباح باكر، بعد أن واجهتها بما نسب إليها من اتهامات وما ضبط بحوزتها، ومشاهدة مقاطع مصورة مذاعة لها، وسؤال الضابط القائم بضبطها مُجري التحريات.

وقال المحامي، في وقت سابق، إن الفتاة "حنين حسام"، عرضت على النيابة، ولم يوجه لها أي اتهامات رسمية، حتى هذه اللحظة، موضحا أن والد الفتاة، أكد أن نجلته في سن المراهقة، ولا تدرك ماذا تفعل.

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بالتحقيق مع "حنين حسام"، الشهيرة بـ"فيديو الدولارات مقابل فتح الكاميرات"، فيما نشرته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وستعلن النيابة العامة عما أسفرت عنه التحقيقات حال انتهائها.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على فتاة اليوتيوب حنين حسام؛ لقيامها ببث فيديو تُحرض فيه على الفسق والفجور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وجار العرض على النيابة المختصة.

وانتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وموقع الفيديوهات "تيك توك"، فيديو لـ"حنين" تدعو فيه الفتيات للظهور بشكل غير لائق والقيام بأفعال لا تناسب مجتمعنا المصري مقابل مبلغ من المال، ما دفع الأجهزة الأمنية، للقيام بفحص هذا الفيديو.

وأعلنت الأجهزة الأمنية، عن تحركها وفحص الفيديو للتأكد من هوية الفتاة وتحديد مكان تصويره؛ استعدادًا لضبطها حال إصدار أمر بضبطها وإحضارها، فى حال تقديم بلاغات ضدها.

وظهرت "حنين" في فيديو بلغت مدته 180 ثانية، حرضت فيه الفتيات على ارتكاب أفعال لا تناسب طبيعة المجتمع المصري، إذ دعت الفتيات إلى فتح الكاميرات مقابل مبالغ مالية، ادّعت أنّها تتراوح بين 36 حتى 3 آلاف دولار، كما أكدت المصادر أنّه حال ثبوت الاتهام، ستعرض الفتاة على النيابة.

بلاغ للنائب العام
وفي سياق متصل، تقدم سمير صبري، المحامي بالنقض والإدارية، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد فتاة اليوتيوب الشهيرة "حنين حسام"، الطالبة بكلية الآثار، بتهمة التحريض على الفسق والدعارة.

وقال سمير في بلاغه، الثلاثاء، إن "حنين" تعد من أشهر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بالفيديوهات القصيرة "تيك توك"، و"لايكي"، وتستخدم أساليبًا حقيرة مبتذلة منافية للآداب العامة، ومُحرضة على الفسق والدعارة، لقيامها بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد في تقديم الفيديوهات، ودعوتها لبعض الفتيات فى تقديم محتوى عبر إحدى التطبيقات، الأمر الذى يدر عليهم دخلًا بالدولار.

وتابع: ظهرت حنين في أحد الفيديوهات، داعية الفتيات إلى العمل من المنزل، والعائد المادى يصل إلى مئات الدولارات، قائلة: "أنا عارفة إن فى ناس كتيرة قاعدة فى البيت وأشغالها اتعطلت.. علشان كده أنا عملت وكالة على لايكي، الجروب هيكون بنات بس.. أنا اللي هكون في الجروب، أنا عايزة الجروب بنات بس، مش عايزة أي ولد عشان ده أكل عيش ناس".


وقال سمير صبري: إن حنين حسام اقترفت العديد من الجرائم، أبرزها التحريض على الفسق والفجور، وعقوبة ذلك في قانون العقوبات المادة 178: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".

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